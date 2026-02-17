Denuncian nuevo caso de presunto reclutamiento de menores en Buenaventura, Valle

Buenaventura: en plena calle del Bajo Calima se enfrentan guerrilleros del ELN y disidencias FARC

Un presunto caso de reclutamiento forzado de dos menores de edad fue denunciado en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en el Pacífico vallecaucano.

La alerta fue emitida por la Personería Distrital, que señaló que los hechos habrían ocurrido en un sector donde delinquen grupos armados ilegales. Según el personero Jefferson Potes, al conocerse la denuncia, la Fuerza Pública acudió al lugar y habría sido recibida con disparos.

“Son hechos reprochables y repetitivos en esta comunidad. Inicialmente se conoció que se trataba de un caso de reclutamiento de menores. De inmediato la Fuerza Pública actuó y fue recibida con disparos por estos actores armados”, precisó el funcionario.

En el Bajo Calima tienen presencia estructuras como la compañía Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, además del ELN y el Clan del Golfo.

La Personería advirtió que el reclutamiento de menores no es un hecho aislado en Buenaventura. “Desde el año pasado se vienen presentando estos casos. En 2025 logramos evitar el reclutamiento de siete menores. Es una dinámica constante en el distrito”, agregó Potes.

La Armada Nacional sólo informó que la situación está en verificación. Mientras tanto, crece la preocupación en comunidades rurales de Buenaventura por el riesgo que enfrentan niños y adolescentes.