Organizaciones sociales desmienten informe de reclutamiento forzado de la Defensoría del Pueblo

Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo entregó un informe donde deja en evidencia que persiste el reclutamiento forzado en Colombia. Asegura el Ministerio Público que en el 2025, se presentaron 257 casos de niñas, niños y adolescentes reclutados. Norte de Santander está en el sexto puesto a nivel nacional, con 10 casos.

"Realmente este informe es algo irrisorio, es algo descabellado, no concuerdan las cifras. Es imposible que en el año 2025, cuando empezó precisamente el tema de desplazamientos masivos en el Catatumbo, no se haya presentado sino tan solo 10 casos de reclutamiento forzado“, dijo Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.

Enfatizó que “es imposible este tipo de cifras”, haciendo la comparativa con el mismo informe de la Defensoría para el año 2024, donde se reveló que en el departamento Norte de Santander se presentaron 50 casos. Año en el que aún no se vivía la crisis humanitaria que desencadenó la guerra territorial entre las disidencias de las FARC y el ELN.

Según Tejedores de Paz, en el año 2025 se presentaron al menos 120 casos de reclutamiento forzado en el departamento Norte de Santander.

“Desde la organización se ayudó, se garantizó, a que nuevamente se le reincorporaran parte de los derechos a estos menores. De enero a diciembre del 2025, tenemos 120 casos”.

Para este año 2026, desde Tejedoras de Paz ya se tiene el registro de un primer caso de reclutamiento forzado.