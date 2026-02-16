El Museo Casa de la Memoria inauguró exposición de sensibilización contra el reclutamiento infantil

Medellín, Antioquia

Tras la conmemoración del Día de las Manos Rojas, el pasado 12 de febrero, el Museo Casa de la Memoria abrió sus puertas a Niñez entre conflicto y esperanza, una muestra artística sobre el reclutamiento y uso forzoso de niñas y niños en el conflicto armado.

Las voces de infancias vulneradas

La exposición hace un recorrido de reconocimiento a las voces de las infancias víctimas del conflicto para reflexionar, desde el arte, sobre prácticas cotidianas que construyen un mejor futuro.

“Esta exposición nos recuerda que el reclutamiento de niñas y niños no son solo cifras ni hechos aislados; es una herida profunda en nuestra sociedad. Desde el arte podemos ver estas realidades con sensibilidad y responsabilidad, haciendo visibles las voces de quienes han sido silenciados, reconociendo su dignidad y su capacidad de resistencia”, expresó la subdirectora del Museo Casa de la Memoria, Mariana Restrepo.

Los testimonios de violencia, resistencia, resiliencia y acción transformadora estarán abiertos al público hasta el 7 de marzo. Allí, la ciudadanía podrá escuchar los relatos y voces de niñas, niños y adolescentes, reconociendo los procesos de las víctimas y la comprensión de un entorno vulnerable desde la fantasía, el juego y la experiencia vivida.