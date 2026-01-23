Reclutamiento forzado de menores persiste en el Huila, 24 casos alertados por la Defensoría

La Defensoría del Pueblo advierte que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes persiste en el Huila y otras regiones del país.

Las cifras se conocieron en el más reciente balance nacional del organismo de control, que advierte que en 2024 se registraron 651 casos en Colombia. Entre enero y diciembre de 2025, se contabilizaron 257 nuevos casos de reclutamiento de menores de edad en el país, lo que confirma que esta práctica ilegal sigue vigente.

De acuerdo con la Defensoría, el 62 % de las víctimas corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 38 % son niñas y adolescentes, evidenciando el impacto diferenciado del conflicto armado sobre la niñez y la adolescencia.

En relación con la pertenencia étnica, el fenómeno afecta de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulnerables. A nivel nacional, una parte significativa de los casos corresponde a población indígena, mientras que en otros no se registra información o no hay reconocimiento de adscripción étnica.

Según el mapa de reportes por departamento de la Defensoría del Pueblo, el Huila registró 15 hechos documentados y aparece como parte de un corredor crítico en el suroccidente del país, colindando con departamentos de alta afectación como Cauca, que concentra 93 reportes, y Caquetá, con cinco casos, lo que evidencia una actividad recurrente en esta zona estratégica entre la región andina y la amazónica.

Aunque el informe no discrimina responsables por departamento, el análisis general sugiere que los hechos registrados en el Huila estarían posiblemente relacionados con estructuras como el Estado Mayor Central, que concentra el 47,1 % de los casos a nivel nacional, o disidencias sin especificar, responsables del 15,6 %, actores con presencia en este corredor territorial.

El organismo de control reiteró que cada menor reclutado representa un proyecto de vida truncado y recordó que el reclutamiento forzado constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, por lo que insistió en fortalecer las acciones de prevención y protección en territorios como el Huila.