Ese Salud Pereira estableció acuerdos de pago con Nueva EPS y Asmet Salud y reabrió servicios

La situación financiera de la ESE Salud Pereira, afectada por deudas de las EPS y que superan los $20.000 millones, podría mostrar señales de alivio luego de los acuerdos alcanzados con algunas aseguradoras para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

Según informó la gerente de la entidad, Diana Castañeda, tras varias mesas de trabajo con representantes de la Nueva EPS y Asmet Salud, se lograron concertaciones que permitieron reabrir parcialmente la atención bajo la modalidad de evento, facilitando nuevamente el acceso de pacientes a los servicios de salud.

Frente a la situación de remisiones, la gerente indicó que de los 35 pacientes que estaban pendientes de traslado a centros de mayor complejidad, 25 ya fueron remitidos, mientras que 10 continúan a la espera de cupos en instituciones especializadas.

“Hemos avanzado de manera significativa con estas EPS, Nueva EPS y Asmet Salud. Hemos generado diferentes mesas, donde hemos analizado no solamente la cartera, las glosas, los giros, la contratación, la nota técnica, sino que también hemos avanzado en poder continuar con la prestación de los servicios para la población que, a través de la modalidad de evento, están atendidos en la ESE”, afirmó Castañeda.

No obstante, la suspensión se mantiene para los usuarios afiliados a Coosalud, debido a que hasta el momento no ha sido posible concretar acuerdos financieros ni contractuales con esa EPS. La gerente explicó que en los espacios de diálogo se han revisado aspectos como cartera, glosas, giros, contratación y sostenibilidad técnica del servicio, con el fin de garantizar la viabilidad operativa de la red pública.

Finalmente, la entidad aseguró que actualmente existe normalidad en la prestación de los servicios de la ESE y se realizará un seguimiento estricto al cumplimiento de los compromisos pactados con las aseguradoras.

