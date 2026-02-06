Personería de Pereira intervino tras protestas de usuarios de la EPS SOS por fallas en la atención

Pereira

Las fallas en la atención en salud de la EPS SOS llevaron a que varios usuarios realizaran un plantón en Pereira. La protesta, motivada por retrasos, trámites represados y falta de respuestas, obligó la intervención de la Personería Municipal, que actuó como mediadora entre los pacientes y la entidad prestadora de salud.

Durante la jornada, el personero de Pereira, Leonardo Reales Chacón, respaldó las reclamaciones de los usuarios y señaló que son los pacientes quienes terminan pagando las consecuencias de un sistema que no responde en momentos críticos. Según indicó, las barreras administrativas y la falta de atención oportuna han profundizado la angustia de personas enfermas y sus familias.

Lea también: Más de 200 pacientes con VIH en Risaralda no están recibiendo sus tratamientos

“Junto con la gerente de esta entidad y la comunidad, pudimos celebrar ese acuerdo en que se comprometió a que en los próximos días habrá una reunión con quienes le prestan los servicios a SOS para regular el servicio, mejorar el servicio y, entre otros, hacerle seguimiento al comportamiento y la atención administrativa, que es la segunda reclamación.”

Usuarios de la SOS realizan plantón en Pereira: personero, Leonardo Chacón; (foto: Nidia Monsalve) Ampliar

Tras el acompañamiento a los manifestantes, se lograron varios acuerdos, entre ellos, se estableció que la Personería realizará una auditoría para verificar cuáles IPS hacen parte realmente de la red contratada por la EPS SOS, con el fin de evitar que los usuarios sean remitidos a servicios que no están disponibles.

Además, se acordó la presencia permanente de funcionarios de la Personería y la Defensoría del Pueblo dentro de las instalaciones de la EPS, para orientar a los usuarios que no obtengan respuesta por parte del personal administrativo.

Como medidas inmediatas, la EPS se comprometió a mejorar la atención presencial, eliminando barreras físicas y asignando personal que atienda directamente a los pacientes. También se habilitó un módulo especial para descongestionar trámites represados relacionados con la IPS Casalud, actualmente intervenida.

Le puede interesar: ESE Salud Pereira en alerta máxima: 35 pacientes siguen sin ser remitidos por deudas de las EPS

Dentro de los compromisos anunciados, se priorizará la atención de madres con niños en condición de discapacidad, con un asesor exclusivo para evitar largas esperas. Así mismo, se confirmó la reactivación de servicios en la IPS Creer y la continuidad de la atención en la Clínica OAT y el Hospital Santa Mónica para odontopediatría.

Desde la Personería se advirtió que estos compromisos serán verificados de manera diaria y que no se permitirá que la burocracia siga vulnerando el derecho fundamental a la salud de los pereiranos.