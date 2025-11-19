Avanza estudio de la “muerte política” de Isabel Cristina Zuleta por el ”Tarimazo” en Medellín

JUSTICIA

Avanza en el Consejo de Estado el estudio de la “muerte política” o pérdida de investidura de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta por el denominado “tarimazo” en Medellín, que consistió en sacar cabecillas de las bandas criminales de la cárcel en Itaguí para un evento en La Alpujara con el presidente Petro.

De acuerdo con uno de los demandantes, William Quintero, Zuleta en su calidad de representante del Gobierno en la “Mesa de Paz Urbana”, hizo las solicitudes y gestiones ante el INPEC para sacar a estos cabecillas de la cárcel. No obstante, a juicio de Quintero, ella no estaba habilitada para ello, pues el habilitado era el coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.

Asimismo, indica que estos cabecillas que cumplen condena en prisión debieron ser trasladados con la autorización de un juez.

Lo último en este caso es que la Sala Especial de Decisión decretó un amplio material probatorio en la cual ordenó la incorporación de documentos y el envío de oficios a distintas entidades del Estado.

Las pruebas solicitadas al INPEC, presidencia y Senado

Dentro de las pruebas decretadas, el despacho ordenó:

Oficiar al INPEC para que remita copia del oficio enviado por la senadora Zuleta y referenciado en la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, respecto a las gestiones por la salida de internos identificados como cabecillas de la estructura criminal “La Oficina”. La entidad deberá indicar si dichos documentos están sujetos a reserva.

para que remita copia del oficio enviado por la senadora Zuleta y referenciado en la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, respecto a las gestiones por la salida de internos identificados como cabecillas de la estructura criminal “La Oficina”. La entidad deberá indicar si dichos documentos están sujetos a reserva. Solicitar a la Secretaría General del Senado copia de la hoja de vida de la congresista y sus anexos, e informar también sobre eventuales restricciones de acceso.

copia de la hoja de vida de la congresista y sus anexos, e informar también sobre eventuales restricciones de acceso. Requerir a la Presidencia de la República para que envíe la resolución 138 del 29 de mayo de 2023, por medio de la cual se instala la denominada “Paz Urbana” en Medellín y el Valle de Aburrá y la resolución 452 del 8 de noviembre de 2024 con la que se designaron los representantes del Gobierno nacional en dicho Espacio de Conversación Sociojurídico.

Capos que participaron en el “tarimazo”