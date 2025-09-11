Dos demandas buscan la “muerte política” de Isabel Cristina Zuleta por el ”Tarimazo” en Medellín

JUSTICIA

El Consejo de Estado acumuló dos solicitudes de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta.

Estas demandas buscan su “muerte política” luego de que Zuleta participara en el polémico “Tarimazo” que consistió en sacar cabecillas de las bandas criminales de la cárcel en Itagui para un evento en La Alpujara con el presidente Petro.

De acuerdo con uno de los demandantes, William Quintero, Zuleta en su calidad de representante del Gobierno en la “Mesa de Paz Urbana”, hizo las solicitudes y gestiones ante el INPEC para sacar a estos cabecillas de la cárcel. No obstante, a juicio de Quintero, ella no estaba habilitada para ello, pues el habilitado era el coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.

“La senadora ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ, con su actitud, trasgrede el ordenamiento jurídico y afecta el normal desempeño de funcionarios públicos, prevaleciendo su condición de Senadora de la República y miembro del Partido de gobierno, buscado un aprovechamiento político personal en sud aspiraciones a su reelección y la del presidente como abanderada de esa misma figura”, indica la demanda de Quintero.

En ese orden de ideas, las solicitudes aseguran que Zuleta incurrido en el delito de “abuso de la función pública” que se traduce en tráfico de influencias. Denuncia tambien penal que fue radicada en la Corte Suprema de Justicia.

Capos que participaron en el “tarimazo”