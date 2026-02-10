Hidroituango no está guardando agua porque una restricción ambiental se lo impide

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) desmintió que Hidroituango esté reteniendo agua para incidir en el precio de la energía, como lo afirmó el presidente Gustavo Petro. El gerente general, John Maya Salazar, fue enfático en señalar que existe una restricción ambiental y operativa que impide almacenar agua adicional en el embalse.

“Eso que se plantea es como si nosotros tapáramos el río Cauca y generáramos solamente con el embalse; eso se descargaría en ocho días. Aquí es una especie de filo de agua: el agua que entra es el agua que sale. Entonces no hay manera de que estemos guardando agua, ni de que estemos reteniendo agua para subir precios. Eso no es verdad”, afirmó Maya.

El directivo explicó que la regla de operación obliga a que el caudal que llega al punto de control en Olaya sea evacuado, lo que impide utilizar el embalse como mecanismo de almacenamiento estratégico.

“Con esa regla de operación, el agua que llega es la que tenemos que evacuar. No podemos simplemente decidir guardarla. Nosotros garantizamos el caudal ecológico, pero no podemos cambiar unilateralmente esa condición. Esa es la restricción que existe hoy”, agregó.

La Costa no recibe más energía por falta de líneas de transmisión

Maya también aclaró que el problema energético en la región Caribe no está relacionado con la generación hidráulica, sino con las limitaciones en la infraestructura de transmisión.

“La generación se puede dar y nosotros la podemos hacer, pero la transmisión, es decir, llevar esa energía desde los centros de generación hasta el Caribe, tiene restricciones. Las líneas y los cables necesarios para transportar toda esa energía no están hoy en condiciones suficientes”, explicó.

Según el gerente, la región Caribe representa cerca del 28 % de la demanda nacional y, ante las restricciones de transmisión, deben entrar en operación plantas térmicas que funcionan con gas.

“Para poder alimentar esa área del Caribe es necesario que las térmicas prendan. ¿Y cómo funcionan hoy? Con gas. ¿Qué está pasando con el gas? Que la producción nacional ha venido declinando, no hemos tenido nuevos pozos y toca importar gas. Ese gas importado es mucho más caro y eso termina reflejándose en el precio”, sostuvo.

El directivo insistió en que la entrada de las térmicas no obedece a una supuesta retención de agua por parte de EPM.

“No es porque nosotros estemos guardando agua. No es porque no queramos generar. Toda la generación de Ituango sale despachada para que los precios de bolsa sean los más bajos posibles. Si no lo hiciéramos, habría fluctuaciones mucho más grandes”, afirmó.

Generación hidráulica mantiene bajos los precios

Por su parte, el vicepresidente de generación de energía de EPM, Alberto Mejía Reyes, explicó que la abundancia hídrica ha permitido que las hidroeléctricas cubran cerca del 80 % de la demanda nacional, reduciendo significativamente los precios en bolsa.

“El año pasado el precio promedio en bolsa fue de 240 pesos por kilovatio hora. El costo de generar con térmica a gas es de alrededor de 700 pesos por kilovatio hora. Es decir, la generación hidráulica estuvo atendiendo el 80 % de la demanda y eso se vio reflejado en precios muy inferiores”, indicó.

Mejía agregó que en lo corrido de este año los valores han sido incluso más bajos.

“Hoy el precio está alrededor de 100 pesos por kilovatio hora. Cuando hay abundancia hídrica, el precio de bolsa responde inmediatamente. Cuando el embalse está lleno y estamos vertiendo, nuestro precio de oferta tiene que ser el mínimo regulado”, señaló.

Niveles actuales de Hidroituango

EPM informó que el embalse de Hidroituango se encuentra en la cota 408,9 metros, dentro de un rango normal de operación cuyo máximo es 420 metros. El nivel mínimo operativo es 405 metros.

La empresa reiteró que la central cuenta con monitoreo permanente y coordinación con las autoridades de gestión del riesgo para anticipar crecientes y activar alertas si fuese necesario.

Con estas declaraciones, EPM sostuvo que Hidroituango no está guardando agua, sino que opera bajo una restricción ambiental que obliga a evacuar el caudal entrante, mientras las limitaciones del sistema de transmisión siguen condicionando el suministro hacia la Costa Caribe.