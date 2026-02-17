Más de $370 millones recaudados en Medellín para apoyar a Urabá y Córdoba
La Alcaldía de Medellín mantiene habilitados 10 puntos de donación en la ciudad e invita a la ciudadanía a continuar aportando.
Medellín, Antioquia
Los puntos de recolección habilitados por la Administración Distrital han dejado un balance positivo de donaciones para las personas afectadas en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba.
Aportes de una ciudadanía solidaria
La campaña de recolección en Medellín ha registrado un balance superior a 7,2 toneladas de alimentos no perecederos, 1,1 toneladas de alimento para mascotas y 435 kilogramos de productos de higiene personal.
La iniciativa también ha recibido donaciones de ropa clasificada, colchonetas y colchones para el descanso de las familias damnificadas, así como aportes económicos a través de la Corporación Presentes (presentes.co/dona), logrando recaudar más de $300 millones destinados a Urabá y más de $70 millones para Córdoba.
Por su parte, mediante el Banco de Alimentos de Colombia (abaco.org.co/emergenciainvernalcolombia), se han recaudado $57 millones.
Continúan las donaciones
La Alcaldía de Medellín mantiene habilitados 10 puntos de donación e invita a la ciudadanía a continuar aportando para apoyar a las familias afectadas por las emergencias climáticas en Colombia.