Más de $370 millones recaudados en Medellín para apoyar a Urabá y Córdoba

Medellín, Antioquia

Los puntos de recolección habilitados por la Administración Distrital han dejado un balance positivo de donaciones para las personas afectadas en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba.

Aportes de una ciudadanía solidaria

La campaña de recolección en Medellín ha registrado un balance superior a 7,2 toneladas de alimentos no perecederos, 1,1 toneladas de alimento para mascotas y 435 kilogramos de productos de higiene personal.

La iniciativa también ha recibido donaciones de ropa clasificada, colchonetas y colchones para el descanso de las familias damnificadas, así como aportes económicos a través de la Corporación Presentes (presentes.co/dona), logrando recaudar más de $300 millones destinados a Urabá y más de $70 millones para Córdoba.

Por su parte, mediante el Banco de Alimentos de Colombia (abaco.org.co/emergenciainvernalcolombia), se han recaudado $57 millones.

Continúan las donaciones

La Alcaldía de Medellín mantiene habilitados 10 puntos de donación e invita a la ciudadanía a continuar aportando para apoyar a las familias afectadas por las emergencias climáticas en Colombia.