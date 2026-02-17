Comunidades indígenas siguen arriesgando sus vidas por la falta de puentes en Mistrató

Comunidades indígenas de Mistrató arriesgan sus vidas todos los días por la fualta de puentes. (Foto: comunidad)

Mistrató

Las comunidades indígenas del Gran Resguardo Unificado Emberá Chamí, en Mistrató, denunciaron nuevamente el aislamiento en el que permanecen varias familias tras la pérdida de varios puentes por cuenta de las lluvias que se presentaron en el año 2022.

Alberto Wasorna, gobernador indígena del resguardo, manifestó que hace cuatro años una creciente del río San Juan destruyó 14 puentes, dejando incomunicadas a numerosas comunidades. Desde entonces, según indicó, no se ha construido ninguna estructura definitiva por parte de las instituciones.

Ante la falta de intervención, la propia organización indígena instaló puentes tradicionales para permitir el paso de personas, alimentos y productos agrícolas; Sin embargo, con el regreso de la temporada invernal, la situación volvió a agravarse.

En los últimos días, el río Currumay arrasó con uno de los puentes improvisados por la comunidad, dejando nuevamente incomunicadas a varias familias. La emergencia afecta especialmente a los niños y jóvenes, quienes no han podido asistir a sus escuelas, incluyendo estudiantes que deben trasladarse a otras zonas del territorio para continuar su formación.

El líder indígena expresó preocupación por lo que considera una falta de respuesta institucional frente a una necesidad urgente que impacta la movilidad, la educación y la economía de las comunidades.

Además, advirtió que el mal estado de los caminos de herradura y la vía que comunica desde el casco urbano de Mistrató hacia el territorio indígena dificulta aún más la situación, especialmente en medio de las lluvias.

“Esta es la hora que no han podido construir ni un puente; parece ser que las instituciones no ven la necesidad de nuestro pueblo indígena de Mistrató. Estamos muy preocupados, vamos a tener que hacer un análisis seriamente y tomar posturas frente a este proceso que estamos viviendo. Nos encontramos en un tiempo invernal en el territorio, se nos ha llevado nuevamente un puente, el río Currumay,” señaló el gobernador indígena.

Las comunidades también reportan afectaciones en sus cosechas y piden una coordinación efectiva entre autoridades nacionales, departamentales y municipales para atender la emergencia y avanzar en soluciones definitivas.

Desde el resguardo reiteraron el llamado al diálogo y a la articulación con las autoridades indígenas para enfrentar una problemática que, aseguran, se repite cada temporada invernal sin respuestas estructurales.