Las fuertes lluvias han ocasionado más de 140 emergencias en solo 43 días en Risaralda

En apenas 43 días de este 2026, las lluvias ya han dejado 146 emergencias en distintos municipios de Risaralda, afectando viviendas, vías y sistemas de acueducto, además de cientos de personas.

El balance entregado a la Asamblea Departamental revela que las precipitaciones han impactado 76 viviendas, 47 vías y seis acueductos, mientras que al menos 373 personas han resultado afectadas por deslizamientos, vendavales y crecientes súbitas.

Según el reporte, los eventos más frecuentes han sido movimientos en masa, siendo el sector vial el más golpeado. Varias carreteras han presentado afectaciones que obligan a intervenciones constantes con maquinaria y trabajos de estabilización.

Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora de Gestión del Riesgo en Risaralda.

“En total se han reportado 146 eventos para un total de personas afectadas de 373. ¿Cómo se está distribuyendo esa afectación acorde a todos los reportes que hacen cada uno de los municipios? Tenemos 76 viviendas reportadas como afectadas, 47 vías también como afectadas, especialmente por todo lo que tiene que ver con movimientos de masa y seis acueductos reportados. Recordemos que el departamento es muy vulnerable a la ocurrencia de lluvias."

Las autoridades de gestión del riesgo explicaron que Risaralda es un territorio altamente vulnerable a este tipo de fenómenos por sus condiciones geográficas y climáticas, lo que incrementa el riesgo durante temporadas de lluvias intensas.

Para atender las emergencias se ha requerido el despliegue de maquinaria amarilla, visitas técnicas en zonas críticas y entrega de ayudas humanitarias a familias que han sufrido daños en sus viviendas.