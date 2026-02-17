Más de 30 zonas del sector rural de Ibagué registran emergencias por fuertes lluvias

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó que por lo menos 30 sectores de la zona rural de la capital del Tolima han resultado con afectaciones por las fuertes lluvias de las últimas semanas.

“Se viene trabajando con el equipo operativo de la Secretaría de Agricultura con maquinaria que ha permitido trabajar y evitar que la situación de la zona rural fuera otra, hay un gran compromiso, se presenta la emergencia y de manera muy rápida las estamos atendiendo”, dijo Johana Aranda.

La mandataria local aseguró que la distribución de maquinaria en diferentes sectores ha sido fundamental para atender cada una de las emergencias de manera oportuna.

“Le pedimos a toda la población ibaguereña que debemos entender que hay una responsabilidad propia para prevenir las situaciones de emergencia que se presentan frente a las lluvias fuertes”, destacó la alcaldesa de Ibagué.

Por otra parte, manifestó que, cada ciudadano debe hacer la limpieza de canales y revisar la infraestructura de las viviendas, pero, además, que se debe tener conciencia para no arrojar basuras en los sumideros.

“Con el Ibal iniciamos un plan de contingencia, la empresa tiene un trabajo de limpieza de sumideros, rejillas y por supuesto una responsabilidad propia como ciudadanos”

¿Vendrá un nuevo frente frio?

Según la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, en una reunión realizada con mandatarios de otras ciudades se les advirtió que viene un frente frío que generará una nueva alerta por lluvias intensas.

“Tenemos que seguir trabajando con toda la comunidad, existe toda la disponibilidad del gobierno para seguir trabajando en la atención de cada una de las emergencias en medio de esta temporada de más lluvias”, puntualizó la alcaldesa de Ibagué.