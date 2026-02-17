Risaralda activa una donatón para apoyar a los damnificados por las lluvias en Córdoba

Pereira

Bajo el mensaje de solidaridad “Córdoba nos necesita. Y Risaralda responde”, la Gobernación de Risaralda, puso en marcha una donatón para recolectar ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por la temporada de lluvias en el norte del país.

La jornada busca brindar apoyo a hogares que hoy enfrentan pérdidas materiales y carecen de elementos básicos como alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.

Como parte de la campaña, se habilitó un punto oficial de acopio en la Gobernación de Risaralda, donde se estarán recibiendo donaciones de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Entre los elementos priorizados para la recolección se encuentran:

• Alimentos no perecederos

• Ropa nueva

• Elementos de aseo

• Colchonetas

• Sábanas y cobijas

• Hamacas y/o chinchorros

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, invitó a los ciudadanos del departamento a sumarse a esta campaña de donación.

“Invito a todos los risaraldenses a que nos movilicemos y, con el espíritu solidario que nos caracteriza, apoyemos a quienes hoy más lo necesitan. Córdoba atraviesa una situación difícil y toda nuestra solidaridad está con sus familias y sus animales”, afirmó Patiño Ochoa.

La iniciativa, articulada con los organismos de gestión del riesgo, invita a ciudadanos, empresas e instituciones a sumarse a esta causa humanitaria que busca llevar alivio a las cerca de 170 mil personas damnificadas por las inundaciones.

