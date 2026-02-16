Abogado mencionado en supuesto complot contra presidente Petro dijo que fue suplantado

Justicia

El abogado José Fernando Picalúa Ochoa le dijo a la Fiscalía General de la Nación que fue suplantado en el escrito anónimo que llegó a la Casa de Nariño, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Policía Nacional en octubre de 2025.

Lea también:Petro reveló un plan para ponerle drogas en su vehículo días antes de su reunión con Trump

En dicho documento se mencionan denuncias contra el general Edwin Urrego, el coronel Óscar Moreno, entre otros oficiales a quienes señalan de estar relacionados con presuntos hechos de corrupción.

También se dice que el coronel Moreno supuestamente permitió el tráfico de estupefacientes en Barranquilla, hacia los sectores de Sabanilla y Las Flores.

El escrito está en poder de la Fiscalía, que investiga tanto su veracidad como lo que allí se relató. Un detalle que no es menor es que aparece el correo del jurista, quien insistió en que no tiene ninguna relación con el documento.

No obstante, el abogado Picalúa Ochoa, mediante un oficio, también le aseguró al ente acusador que fue suplantado y que lo que se expresa ahí está basado en mentiras.

“Utilizaron el nombre de mi correo en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo”, se lee en el oficio publicado por El Tiempo.

Le puede interesar:Pastrana arremete contra Petro y niega complot con los ‘hermanos Moreno’ en EE. UU.

¿Quién es el general de la Policía que Petro ordenó retirar por presunto complot en su contra?

En medio del consejo de ministros que se realizó en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que había ordenado retirar a un general de la Policía por un supuesto complot en su contra. “Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una misión extraña: alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra”, afirmó.

¿A qué general de la República se estaría refiriendo el presidente Gustavo Petro?

Brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza. Foto: Policía Ampliar Brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza. Foto: Policía Cerrar

Fuentes consultadas confirmaron que sería el general Edwin Urrego Pedraza, quien, para el momento de su salida de la institución, era el comandante de la Policía de la ciudad de Cali.

No obstante, en ocasiones anteriores también fue comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y director de la Investigación Criminal e Interpol.

Es importante recordar que en noviembre de 2025, cuando fue allanada la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Lagos del Caujaral, el general Urrego era quien estaba al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Frente a este caso, el mismo presidente Gustavo Petro le dijo a Benedetti en el consejo de ministros que el allanamiento tenía que ver con el complot en su contra: “Tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso”.

No obstante, no se descarta que la presunta relación del general Urrego con los señalamientos del presidente Gustavo Petro no sea algo más que una campaña de desprestigio en su contra, pues en su tiempo de servicio luchó contra varias organizaciones de narcotráfico.

Por otro lado, el presidente aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe.