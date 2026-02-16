Tip para ganar hasta un 50% más de sueldo: revelan trucos rápidos y fáciles

Para nadie es un secreto que la oferta laboral en diferentes campos está siendo reducida debido a la cantidad de requisitos que exigen las empresas la la hora de llevar a cabo el contrato.

Uno de estos detalles, que incluso llega a ser obstáculo para muchos empleados, es el dominio del inglés. Este se ha convertido en un factor decisivo para acceder a mejores salarios, cargos y oportunidades a nivel global.

Según EF English Proficiency Index, Colombia ocupa el puesto 76 a nivel mundial en dominio del inglés, es decir, un bajo nivel dentro de Latinoamérica.

Además, se han registrado dos factores que frenan el aprendizaje y marcan brecha cultural: la falta de inmersión cultural y el miedo al error.

“Aprender inglés no es traducir palabras, es entender contextos. Si no se practica en situaciones reales, el conocimiento se queda estático. Además, en nuestra cultura equivocarse en público genera mucho temor, y eso limita el progreso desde el inicio”, aseguró Diana Solarte, directora de Operaciones de Berlitz Colombia, referente mundial en la enseñanza de idiomas.

Aumentar el sueldo hasta en un 50%

Pese a esto, el dominio del idioma representa una de las inversiones más rentables en términos de desarrollo profesional.

De acuerdo con un estudio de la consultora PageGroup, quienes dominan el inglés de forma oral y escrita en Colombia pueden ganar entre un 30 y 50% más que quienes no cuentan con ello.

Siendo así, no se trata de solo “saber inglés” genéricamente, sino saber desarrollar competencias específicas que hoy buscan las empresas en Colombia.

“La conversación fluida es clave. No se trata de tener un acento perfecto, sino de comunicar ideas con claridad en reuniones, negociaciones o conference calls”, explicó.

Las empresas están en busca de quienes saben cómo pedir, cómo ceder y cómo cerrar un trato, entendiendo que no se le habla igual a un cliente en Estados Unidos que a uno en Reino Unido o Australia.

De este modo, desde Berlitz recomiendan apostar por una metodología 100% conversacional, no solo de llenar aplicaciones con cursos del idioma, o cometer errores que nunca son corregidos, sino realizar cursos semi privados, que permiten practicar con distintos acentos y estilos, y las clases one-to-one, orientadas a quienes necesitan resultados rápidos para entrevistas, presentaciones o desafíos específicos de su industria.