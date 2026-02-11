Actualidad

Cursos GRATIS en Universidad Nacional con certificado: Programas y paso a paso para inscribirse

Conozca aquí los cursos que oferta la Universidad Nacional gratis y cómo certificarse:

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) anunció la apertura de 13 cursos virtuales y gratuitos para 2026, dirigidos al público en general y orientados a fortalecer competencias en áreas clave como tecnología, ciencia, salud, investigación, escritura académica y desarrollo profesional.

La iniciativa hace parte de su estrategia de extensión académica y busca ampliar el acceso al conocimiento sin barreras geográficas.

Los programas están diseñados para realizarse completamente en modalidad virtual, lo que permite que personas en cualquier región del país o incluso en el exterior puedan acceder a los contenidos desde casa y avanzar a su propio ritmo.

Cursos virtuales de la UNAL disponibles

La oferta académica incluye cursos en español e inglés, con módulos estructurados que integran teoría, actividades prácticas y evaluación de competencias. Entre los temas disponibles se encuentran:

  • Cuidado de personas con condiciones crónicas
  • Experiencias de cuidadores en contextos de enfermedad crónica
  • Automatización de invernaderos con Arduino
  • Ciencia de datos aplicada al sector energético
  • Escritura académica y normas de citación
  • Identidad digital y visibilidad académica
  • Ética para la vida profesional
  • Introducción a la química
  • Patentes y búsqueda de información tecnológica
  • Programación con Python (nivel básico e intermedio)
  • Sistemas difusos
  • Uso responsable de antimicrobianos en entornos hospitalarios

Esta variedad permite que estudiantes, profesionales y personas interesadas en actualizar sus conocimientos encuentren opciones alineadas con sus intereses y necesidades laborales.

Certificados de Universidad Nacional: quiénes acceden gratis

Los estudiantes, docentes y administrativos de la UNAL pueden obtener el certificado sin costo, siempre que se inscriban utilizando su correo institucional, gracias al convenio vigente.

En el caso de personas externas a la universidad, el acceso a los cursos es completamente libre, pero la certificación física o digital tiene un costo adicional, el cual es gestionado directamente por la plataforma.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de la Universidad Nacional

Para participar en los cursos virtuales gratuitos de la Universidad Nacional, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al catálogo oficial del convenio UNAL–Coursera.
  2. Explorar la oferta y seleccionar el curso de interés.
  3. Hacer clic en “Inscríbete gratis”.
  4. Crear una cuenta o iniciar sesión con correo electrónico.
  5. Completar el formulario de compromiso para finalizar la inscripción.

La plataforma recomienda usar el correo institucional en caso de pertenecer a la comunidad universitaria, aunque esto no es obligatorio para acceder a los contenidos.

Con esta oferta, la UNAL reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, adaptada a las nuevas dinámicas digitales y a las demandas del mercado laboral actual.

Alianza entre la Universidad Nacional y Coursera

Los cursos gratuitos de la Universidad Nacional de Colombia se ofrecen a través de la plataforma Coursera, en el marco de un convenio académico que facilita el acceso a educación de alta calidad.

Desde esta plataforma, los usuarios pueden consultar información detallada como fechas de inicio, duración de los cursos, instructores, número de módulos y habilidades que se desarrollan.

Aunque el acceso a los contenidos es gratuito, la institución aclaró que la certificación oficial tiene condiciones específicas.

