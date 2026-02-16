Inglés para el trabajo: Antioquia abre 2.000 becas para mejorar el bilingüismo en el departamento

Antioquia

La Gobernación de Antioquia, en alianza con el Centro Colombo Americano de Medellín, abrió la convocatoria del programa Inglés para el Trabajo 2026, que otorgará 2.000 becas a habitantes del departamento con el propósito de fortalecer la empleabilidad y la competitividad regional.

El programa priorizará la subregión de Urabá, que recibirá el 70 % de los cupos, mientras que el 30 % restante será distribuido entre las demás subregiones de Antioquia, exceptuando el municipio de Medellín.

Según informó la administración departamental, los lineamientos de la convocatoria podrán consultarse entre el 16 de febrero y el 1 de marzo a través de los sitios web oficiales de ambas entidades.

Las becas están dirigidas a personas mayores de edad vinculadas a sectores como turismo, logística, comercio exterior, servicios de salud, seguridad, ciencia y tecnología, así como los sectores portuario y aeronáutico. Los beneficiarios deberán contar con herramientas tecnológicas para conectarse a las clases virtuales.

Camilo Tamayo, director de Cooperación e Internacionalización de la Gerencia de Relacionamiento del departamento, señaló que el dominio del inglés es una tarea pendiente para potenciar el desarrollo económico de Antioquia. “Hoy tenemos visitantes internacionales, nuevas vías y un nuevo puerto para incrementar exportaciones y conectarnos con el mundo, pero aún tenemos mucho camino por recorrer con el inglés”, afirmó.

Más información El Museo Casa de la Memoria inauguró exposición de sensibilización contra el reclutamiento infantil

La convocatoria busca contribuir a mejorar los indicadores de bilingüismo, luego de que Colombia y Antioquia obtuvieran una calificación “baja” en el Índice EF de nivel de inglés, uno de los referentes internacionales en la materia.