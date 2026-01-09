British Council ofrece 10.000 cupos para aprender inglés GRATIS este 2026: paso a paso, links y más

En la actualidad, aprender inglés es una de las herramientas más importantes, ya que gracias a este idioma, se puede viajar, trabajar o visitar casi que cualquier parte del mundo. Asimismo, en el ámbito profesional, ya no solo es un requisito, sino una exigencia, dependiendo también, el nivel solicitado.

Es así que el British Council, lanzó 10.000 mil cupos para aprender inglés, desde el más básico, A2, hasta el más alto, C1. A su vez, este programa está dirigido para el siguiente público:

Personas mayores de 18 años.

Aplica para aquella que residan en los siguientes países: Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, España, Alemania, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

Este proceso se realiza a través de la plataforma de Santander Open Academy, una iniciativa de la misma entidad que se encarga de promover formación gratuita que promueve la empleabilidad global. Esto, teniendo en cuenta que el mundo es cambiante, lo que provoca que los empleos y puestos se vayan adaptando y alineando a estos.

Fecha de inscripción y paso a paso para aplicar

Como ya se anunció, el número de cupos y lo que se ofrece, siguiendo estos parámetros, esta convocatoria estableció las siguientes fechas para aplicar al curso: comenzó su apertura el 7 de enero, y va hasta el 23 de marzo del 2026.

Los resultados se publicarán a partir del 1 de abril, donde cada aspirante, conocerá si está dentro del curso o no. Mientras que, por otro lado, para acceder a este programa, es necesario seguir una serie de pasos para que el proceso sea exitoso.

Previamente, se evaluará mediante evaluaciones psicométricas el desempeño y rendimiento que tenga la persona, esto, teniendo en cuenta el nivel de compromiso que tenga. De esta forma se determinarán ciertos criterios. Es importante que el solicitante registre su correo personal para poder recibir los correos correspondientes. Se le recomienda a los aspirantes:

Contar con buena conexión a internet.

Acceso a un computador o PC.

El registro se hace en la página de Santander, no del British Council.

Crear un usuario y contraseña.

Completar los espacios con sus datos personales.

Una vez completados estos requisitos y quede registrado en la plataforma, deberá seguir las instrucciones que le dé la página para hacer las pruebas correspondientes. Para realizar este procedimiento, deberá diligenciar todo en el siguiente enlace, haciendo clic aquí.

British Council divide en dos etapas su programa

Etapa 1

En esta etapa los participantes deberán presentar una prueba que determinará el nivel en el que se encuentre el aspirante, para así, asignarle el nivel que deberá cursar. Asimismo, se divide también en seis temáticas principales:

Tres sociales.

Tres relacionadas con contextos profesionales.

Etapa 2

En esta etapa, de los 10 mil aspirantes que entraron, solo quedarán 1.500, en esta fase, aparte del trabajo en línea, los estudiantes tendrán acceso a 18 clases grupales en vivo con docentes del British Council. Una vez se concluya esta etapa, los que terminarón, podrán descargar un certificado de asistencia emitido por el British Council, que certificará la participación.

