Sindicatos cañeros, paneleros y palmeros insisten en movilización nacional por crisis del etanol

Valle del Cauca

La razón de esta movilización es el sobreabastecimiento del 300% que en estos momentos enfrenta la agroindustria con más de 54 millones de litros de etanol sin ser vendidos y lo que amenaza con paralizar la producción y sacrificar 450 mil empleos formales.

Esa situación es consecuencia de que el gobierno modificara la fórmula del precio del producto y favoreciera importaciones desde Estados Unidos desplazando la local.

Quienes lideran esta movilización para esta semana hacia Bogotá, por falta de respuesta del Gobierno Nacional son el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Sintrainagro, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC y la Confederación General del Trabajo Autónoma e Independiente, CGT.

Johnson Torres Ortiz, miembro de la Junta Nacional de Sintrainagro y del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, explicó que, los ingenios están ad portas de parar la producción del etanol al no poderlo vender.

“En ese marco, si se hace el paro, pues primero nuestros puestos de empleos comienzan a peligrar porque ya no se va a necesitar esos empleos o van a tener que cesar y miles de familias pueden terminar perjudicadas”, dijo el representante sindical.

Aunque los sindicatos han presentado propuestas al Ministerio de Minas y Energías, no han tenido respuesta, así que las organizaciones reiteraron su llamado al Gobierno Nacional para tomar decisiones inmediatas para proteger el empleo, la industria nacional y la seguridad energética del país.

“Nosotros hemos decidido no solo hacer acciones en la ciudad de Bogotá, sino otra movilización para lograr que el gobierno resuelva de fondo la situación del precio de etanol”, recalcó Torres.