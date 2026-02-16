Conozca los sectores con reparaciones de acueducto y energía este lunes en Cali

Cali, Valle del Cauca

Las labores incluyen reparaciones en las redes de acueducto, suspensión programada de energía por instalación de cable ecológico, mantenimiento del alumbrado público y limpieza de sumideros en distintos barrios.

Reparaciones de acueducto en varios sectores de Cali

Las cuadrillas de acueducto adelantan trabajos de reparación en diferentes puntos de la ciudad. Las intervenciones pueden generar bajas presiones o suspensiones temporales del servicio. Los puntos afectados son:

Benjamín Herrera: Reparación en la calle 28 con carrera 11G.

Reparación en la calle 28 con carrera 11G. Chiminangos I : Intervención en la carrera 1C B con calle 68.

: Intervención en la carrera 1C B con calle 68. Pance : Reparación en la calle 9 con carrera 116.

: Reparación en la calle 9 con carrera 116. San Bosco : Trabajos en la calle 7 con carrera 14.

: Trabajos en la calle 7 con carrera 14. La Flora: Trabajo especial de acueducto en la avenida 6 con calle 47.

Estas labores buscan corregir daños puntuales en la red y prevenir afectaciones mayores en el suministro.

Instalación de cable ecológico y modernización de red eléctrica

La Gerencia de energía anunció la instalación de cable ecológico en la calle 17, entre carreras 34 y 39, en el barrio La Floresta, lo que requerirá suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Reparación de luminarias

Como parte del mantenimiento del alumbrado público, hoy se adelanta la reparación de luminarias en los siguientes sectores:

Valle del Lili

Meléndez

El Caney

León III

Las Vegas de Confandí

San Fernando Viejo

Comuneros I

Champañat

Los Chorros

Las intervenciones buscan mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en estos sectores.

Limpieza de sumideros en el sur de Cali

El equipo de alcantarillado continúa con las tareas de limpieza de sumideros para evitar obstrucciones e inundaciones. Hoy las labores se concentran en los barrios:

Canal Sur: Continúa la limpieza estructural del canal.

Continúa la limpieza estructural del canal. La Selva: Limpieza de sumideros.

Limpieza de sumideros. Las Granjas: Limpieza de sumideros.

Además, desde las 7:30 a.m. están abiertos los centros de atención para peticiones, quejas, reclamos y compra de servicios.