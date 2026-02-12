Sindicatos de la agroindustria de la caña anuncian movilizaciones por crisis del etanol

El impacto laboral podría alcanzar a entre 2.000 y 3.000 personas directamente vinculadas a los ingenios.

Cali

Los sindicatos de la agroindustria de la caña del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda anunciaron que retomarán acciones de movilización ante la falta de soluciones del Gobierno Nacional frente a la crisis del etanol.

La medida busca llamar la atención sobre un sobreabastecimiento del 300%, que mantiene más de 54 millones de litros almacenados sin salida.

Johnson Torres Ortiz, miembro de la Junta Nacional de Sintrainagro y del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, explicó que la situación se debe a la modificación de la metodología para calcular el precio al productor de etanol y a la preferencia de los comercializadores por importar más barato desde Estados Unidos.

“El Gobierno no previó que, al modificar esa metodología, había unas normas internacionales que tenía que cumplir, y esa resolución está frenada porque, en el Tratado de Libre Comercio, hay una norma que impide que se haga esa resolución de abastecimiento en el sentido de que Estados Unidos importa el 51% del etanol que consumimos los colombianos, mucho más barato. Esto ha hecho que los comercializadores le compren a Estados Unidos, y que, desde el mes de diciembre hasta ahora, los productores nacionales no han podido vender todo el etanol y tienen un almacenamiento de más del 300%”, señaló.

Entre las soluciones planteadas por los líderes sindicales está frenar temporalmente la importación de etanol desde Estados Unidos mientras se evacúa el producto almacenado.

“Si en menos de 8 o 15 días no se resuelve que los productores nacionales puedan evacuar y vender ese etanol, tendrán que parar las plantas porque no tienen cómo almacenar y ya no habría cómo producirla porque no hay donde ponerla”. Añadió.

Torres Ortiz señaló que el impacto laboral podría alcanzar a entre 2.000 y 3.000 personas directamente vinculadas a los ingenios, además de afectar a miles de familias que dependen de la cadena de producción.

El llamado es al Gobierno Nacional para que tome decisiones rápidas. Las protestas iniciarán en Bogotá a partir del próximo 15 de febrero, con el fin de visibilizar la crisis y exigir soluciones inmediatas.