Ofrecen $30 millones de recompensa por asesinos de niña de 7 años en Versalles, Valle

Tras un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque sicarial que dejó una niña de siete años muerta en el municipio de Versalles, norte del Valle del Cauca.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Las Olivas, donde sicarios atacaron a disparos a un hombre identificado como Mario Gómez García, de 60 años, quien falleció en el lugar.

En medio del atentado, una de las balas impactó a la menor, quien se encontraba en el antejardín de su vivienda. La niña fue trasladada a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de la herida.

“El hombre fue ultimado y, en medio de estos hechos, una bala hiere lamentablemente a la menor de siete años. Se desplegó la persecución por parte de la patrulla de Policía, hubo intercambio de disparos y los agresores abandonaron la motocicleta. Al parecer, uno de ellos estaría herido”, indicó la comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez.

Por su parte, la alcaldesa de Versalles, Alba Marina Gómez, expresó su rechazo frente a lo ocurrido y manifestó solidaridad con las familias de las víctimas.

De acuerdo con información preliminar, Mario Gómez García era primo del exalcalde Jorge Hernán Gómez y familiar de la actual mandataria municipal.