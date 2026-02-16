Lluvias ocasionan afectaciones en seis municipios del Valle del Cauca

Se hace un llamado a estar atentos a las condiciones de los ríos del departamento.

Afectaciones en seis municipios del Valle del Cauca dejan las lluvias de las últimas horas.

En Tuluá 30 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del río tutelar, mientras el río El Cerrito causó inundaciones en el corregimiento San Antonio, afectando 20 viviendas, una de ellas en condiciones críticas.

Además se han presentado afectaciones en los municipios como Jamundí, Ginebra, Buga y San Pedro, dijo Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se continúa el monitoreo en los municipios ante las lluvias que persistente en la región, por lo que la recomendación en caso de visitar los ríos es a estar atentos a las condiciones que presenten, el color y el nivel de caudal.