MinEducación pide alejar el conflicto armado de las escuelas en el Catatumbo

Catatumbo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, rechazó los hechos ocurridos en la vereda Miramonte, zona rural del municipio de Tibú y que dejó a una madre y sus dos hijos gravemente heridos tras caer en una mina antipersonal.

Desde esa cartera manifestaron “absoluta solidaridad con las víctimas que sufrieron el impacto físico y emocional de este lamentable hecho, en especial con la madre y sus hijos de 9 y 10 años, estudiantes de tercer y cuarto grado” de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia. “Desde el primer momento en que se conoció la situación, el Ministerio informó al AICMA con el fin de activar la ruta de atención a víctimas; y se inició la gestión para realizar la capacitación en el riesgo de minas antipersonal dirigida a la comunidad”.

Más información 67 familias han salido desplazadas de zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Además, recordaron que los espacios educativos cuentan con una protección especial y deben ser alejados de las prácticas de guerra implementadas por ilegales.

“El Ministerio de Educación Nacional reitera el respeto de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual otorga una protección especial a las escuelas y, en contextos de emergencia, a los salones comunales habilitados para la enseñanza, reconociéndolos como bienes civiles que deben permanecer ajenos a cualquier hostilidad. Bajo el principio de distinción, recordamos que convertir los entornos escolares y sus caminos de acceso en escenarios de riesgo mediante la instalación de minas antipersonal constituye una grave infracción que atenta contra la vida y el derecho fundamental a la educación”.

Así mismo hacen un llamado a la “comunidad educativa a organizar acciones de prevención y estrategias de educación en riesgo de minas que serán apoyadas por el Ministerio”.