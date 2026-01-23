Menor de edad cae en campo minado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un menor de 17 años resultó gravemente herido luego de caer en un campo minado en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

El hecho se registró en un sector señalado por la comunidad como de alta complejidad en materia de orden público, debido a la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencia de las FARC.

La víctima fue identificada como Anderson Jesús Moreno Durán, quien sufrió la activación de una mina antipersonal, lo que le ocasionó graves lesiones por explosivos y la pérdida de algunas de sus extremidades.

Debido a la gravedad de su estado de salud, el adolescente fue trasladado inicialmente al Hospital San José, donde recibió atención de urgencia.

Posteriormente, el menor fue remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en la ciudad de Cúcuta, centro asistencial de mayor complejidad, para continuar con su manejo médico especializado.