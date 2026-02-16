Investigan a conductor de MinEducación por atropellar y causar muerte de perro en el Sur de Bogotá

Una camioneta adscrita al Ministerio de Educación está bajo investigación luego de atropellar a una perra llamada Kira, el pasado 12 de febrero en el barrio Roma, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

El caso ocurrió hacia las siete de la mañana en una vía residencial. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el vehículo, identificado con placas ODS950, arrolló al animal y continuó su recorrido sin prestarle ayuda.

La familia de Kira, una perrita de raza akita japonesa de 15 años, aseguró que el conductor habría visto al animal antes del impacto, pero no se detuvo para verificar su estado ni auxiliarla. Según los propietarios, el hecho ocurrió frente a su vivienda.

Tras la difusión del video en redes sociales, los denunciantes identificaron que el vehículo estaría vinculado al Ministerio de Educación. Posteriormente, la entidad confirmó esta información y anunció el inicio de verificaciones internas.

“Lamentamos profundamente la muerte de ‘Kira’, ocurrida en el barrio Roma, en hechos en los que se vio involucrada una de nuestras camionetas”, mencionó el Ministerio, a través de un comunicado en su cuenta de X.

La entidad agregó que inició la revisión de lo sucedido y las actuaciones correspondientes. “Estamos recopilando la información y adelantando las actuaciones administrativas y disciplinarias que correspondan, con rigor, transparencia y pleno respeto por el debido proceso”, señaló.

De igual manera, el Ministerio informó que estableció contacto con la familia de la mascota y dispuso medidas de acompañamiento.

Los propietarios de Kira exigen que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido. El caso ha generado reacciones en redes sociales y llamados a esclarecer los hechos.

