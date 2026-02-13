Minas antipersona dejan cuatro víctimas en zona rural de Tibú

Dos hechos con minas antipersona en zona rural de Tibú dejaron como saldo a dos adultos heridos y dos menores afectados, en situaciones que vuelven a encender las alertas por la presencia de estos artefactos en zonas de tránsito comunitario.

Uno de los casos se registró en la vereda Miramontes, corregimiento de Pacelli, cuando una madre y sus dos hijos menores de edad se dirigían hacia un salón comunal del sector, donde se iba a adelantar una reunión relacionada con el deterioro de una sede de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia.

Durante el trayecto, la familia cayó en un campo minado.

En el hecho resultaron heridos la madre, identificada como María Aleyda Guerrero Quintero, de 40 años, y sus dos hijos, una niña y un niño, quienes sufrieron lesiones producto de la explosión.

El otro caso ocurrió en la vereda Oru-7, también en zona rural del municipio, donde el adulto Yeison Paredes Guerrero, de 32 años y padre de familia, resultó gravemente herido tras activar una mina antipersona.

El hombre fue trasladado a un centro médico, donde ingresó con amputación traumática del miembro inferior derecho causada por el artefacto explosivo.

Frente a lo ocurrido, el Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo a este tipo de hechos y se solidarizó con las víctimas.

A través de un comunicado, la entidad señaló que una madre y sus hijos, estudiantes de la institución educativa de la zona, resultaron afectados mientras buscaban acceso a la educación, e insistió en la necesidad de garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia, reiterando el llamado a proteger la vida y los caminos que conducen a la escuela.