Incautan media tonelada de marihuana en Pereira: la droga pertenecía a ‘Cordillera’
Según confirmaron las autoridades, el estupefaciente sería distribuido en el área metropolitana de Pereira.
Pereira
El Bloque de Búsqueda de la Policía Metropolitana de Pereira logró la incautación de aproximadamente 500 kilos de marihuana tipo ‘Creepy’ en el sector de Galicia, vía de acceso a la capital de Risaralda.
El operativo permitió la captura de una persona y la incautación de un vehículo que, según las autoridades, había sido hurtado en Cali y donde, presuntamente se transportaba el cargamento ilícito.
El cargamento tiene un valor cercano a los $1.500 millones de pesos en el mercado ilegal. Según las indagaciones preliminares, la marihuana iba a ser distribuida en Pereira y Dosquebradas.
El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que el cargamento pertenecería a la estructura criminal ‘Cordillera’ y que, según información oficial, estaría bajo el mando de alias ‘Tres Caras’.
“En un megaoperativo se incauta media tonelada de marihuana. Se captura una persona y se incauta una camioneta. Trabajo coordinado entre el Valle, Cauca y la Metropolitana. Detrás de este cargamento está alias ‘Tres Caras’, integrante de ‘Cordillera’. Venía con el destino de ser distribuido en diferentes partes de acopio y distribución en Pereira, Dosquebradas y La Virginia”, afirmó el coronel Ochoa.
La Policía destacó que este golpe impacta de manera directa las finanzas de la organización criminal y reiteró que continuará intensificando los operativos de control y las acciones investigativas para desarticular las redes de narcotráfico que operan en el Eje Cafetero.
