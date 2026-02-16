Incautan media tonelada de marihuana en Pereira: la droga pertenecía a ‘Cordillera’

Pereira

El Bloque de Búsqueda de la Policía Metropolitana de Pereira logró la incautación de aproximadamente 500 kilos de marihuana tipo ‘Creepy’ en el sector de Galicia, vía de acceso a la capital de Risaralda.

El operativo permitió la captura de una persona y la incautación de un vehículo que, según las autoridades, había sido hurtado en Cali y donde, presuntamente se transportaba el cargamento ilícito.

El cargamento tiene un valor cercano a los $1.500 millones de pesos en el mercado ilegal. Según las indagaciones preliminares, la marihuana iba a ser distribuida en Pereira y Dosquebradas.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que el cargamento pertenecería a la estructura criminal ‘Cordillera’ y que, según información oficial, estaría bajo el mando de alias ‘Tres Caras’.

“En un megaoperativo se incauta media tonelada de marihuana. Se captura una persona y se incauta una camioneta. Trabajo coordinado entre el Valle, Cauca y la Metropolitana. Detrás de este cargamento está alias ‘Tres Caras’, integrante de ‘Cordillera’. Venía con el destino de ser distribuido en diferentes partes de acopio y distribución en Pereira, Dosquebradas y La Virginia”, afirmó el coronel Ochoa.

La Policía destacó que este golpe impacta de manera directa las finanzas de la organización criminal y reiteró que continuará intensificando los operativos de control y las acciones investigativas para desarticular las redes de narcotráfico que operan en el Eje Cafetero.

