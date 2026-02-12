Golpe a red de drogas sintéticas en Pereira y Dosquebradas; incautan 200 frascos de ketamina

Pereira

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Mirador de La Estancia, en Dosquebradas, durante la inspección, la Policía confirmó que se trataba de aproximadamente 200 frascos de ketamina, sustancia química base en la elaboración de drogas sintéticas como el Tucibí.

De acuerdo con los investigadores, esta sustancia tendría la capacidad de producir cerca de 8.000 dosis, destinadas a su mezcla, dosificación y posterior distribución en circuitos de consumo del Eje Cafetero y que podrían dejar ganancias a esas estructuras delincuenciales cercanas a los $480 millones.

Los capturados, conocidos con los alias de ‘Jiménez’ y ‘Tati’, quedaron bajo custodia mientras avanzan los procesos de judicialización. Las primeras indagaciones indican que su presunto papel estaría relacionado con el transporte y almacenamiento del insumo químico, más no con la comercialización directa de la droga.

La teniente coronel Laura Cruz Carreño, comandante operativa de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó la captura y entregó detalles del operativo.

“La Policía Nacional capturó en las últimas horas a una pareja que transportaban estos frascos de ketamina, insumos para la elaboración de drogas sintéticas. Con esta incautación se evitó la distribución de miles de dosis de estas drogas”, afirmó Carreño.

Las investigaciones apuntan a que detrás del cargamento operaría una red dedicada al tráfico de drogas. Fuentes judiciales mencionan a alias ‘el Tatuado’ y ‘la Mona’ como posibles articuladores, que tendrían conexiones con otros actores delincuenciales, entre ellos ‘Negro Harold’ y ‘Soldado’, señalados de vínculos con la estructura criminal ‘Cordillera’.

Las autoridades judiciales destacaron que la incautación representa una afectación directa a las finanzas de las redes de drogas sintéticas que operan en la región, al evitar que miles de dosis lleguen a entornos de rumba y microtráfico urbano.

