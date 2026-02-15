Suspenden actividades de minería ilegal en zonas protegidas de Risaralda y capturan a dos personas

Risaralda

Dos nuevos casos de minería ilegal fueron detectados en Risaralda, esta vez en zonas rurales de Santa Rosa de Cabal y Marsella, donde las autoridades ambientales evidenciaron graves afectaciones a fuentes hídricas y áreas forestales protegidas.

El primer procedimiento se realizó en la vereda San Andrés, en Santa Rosa de Cabal, tras una solicitud de la Policía de Carabineros. En el lugar fueron hallados tres túneles utilizados para la extracción irregular de oro. Según el informe técnico, uno de los túneles tenía 10 metros de profundidad y 1,2 metros de altura, mientras que los otros dos alcanzaban cerca de 3 metros de profundidad.

El profesional especializado de la Carder, Jorge Iván Delgado, señaló que el material extraído estaba siendo arrojado sobre la franja forestal protectora de la quebrada San Andrés, generando sedimentación y alteraciones en el cauce.

“Son túneles incipientes realizados sin unos permisos ambientales, sin una licencia ambiental, y sin un título minero, razón por la cual se considera una minería no regularizada. Se puede observar que en la quebrada están depositando el material que han sacado de este túnel, y lo están tirando a la franja forestal protectora. Se encontró un canalón donde ellos lavan el material para buscar el oro, y se encontraron unos elementos como palas y zarandas con las que hacen la actividad minera”.

En un segundo operativo, adelantado en la vereda Buena Vista de Marsella, en zona forestal protectora del río San Francisco, se identificaron cuatro excavaciones con una profundidad promedio de 3,5 metros, utilizadas para la extracción ilícita de oro. La intervención generó daños en el suelo, el agua, la flora y la fauna, además de la eliminación de cobertura vegetal nativa.

En este caso fueron capturadas dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales por presuntas violaciones a la normativa ambiental y minera.

En ambos municipios se ordenó la suspensión inmediata de las actividades y el decomiso preventivo de los elementos utilizados para la explotación ilegal.

Las autoridades ambientales reiteraron que continuarán los controles en el departamento para frenar este tipo de prácticas que afectan directamente los recursos naturales de Risaralda.