IDEAM advirtió a los bogotanos por fuertes lluvias toda la semana: Pronóstico 16 al 20 de febrero.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, anunció un aumento de las lluvias y la nubosidad en gran parte del país durante la semana del 16 al 20 de febrero.

Las condiciones están dadas para una alta probabilidad de precipitaciones en las siguientes zonas del país:

Región Pacífica

Sur y occidente de la Región Andina

Sur de la Región Caribe

Región de la Amazonía

Asimismo, en la capital del país las tardes estarán pasadas por agua, sobre todo a medida que termina la semana laboral, cuando el IDEAM resalta la probabilidad de lluvias de mayor consideración, especialmente en el norte y occidente de la ciudad, con variaciones de temperatura entre los 9 y 20 °C.

Pronóstico del clima lunes 16 de febrero

Aumento significativo de las lluvias en la mayor parte del país, con intensidad moderada a fuerte en los siguientes lugares:

Occidente del departamento de Córdoba y Antioquia

Centro-oriente de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá

Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda

Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño

Occidente de Caquetá y Putumayo

Vaupés y Amazonas

También se esperan lloviznas dispersas en:

Norte del Magdalena

Sur de Bolívar

Meta

Sur de Vichada

Guaviare y Guainía

Por otra parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado con posibilidad de lloviznas.

Pronóstico del clima martes 17 de febrero

Se espera alta nubosidad en casi todo el país, con fuertes lluvias en estas zonas:

Suroccidente de Córdoba, Antioquia y sur de Santander

Occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas y occidente de Risaralda

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño

También se presentarán lluvias de menor intensidad en:

Magdalena, sur de Bolívar y Sucre

Tolima, Huila, occidente de Caquetá y Putumayo

Sur de Guainía, Vaupés y Amazonas

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias intermitentes durante el día, particularmente sobre el mar.

Pronóstico del clima miércoles 18 de febrero

Se esperan lluvias en gran parte del país, especialmente en:

Nororiente de Magdalena, norte de Cesar y suroccidente de Córdoba

Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca

Caldas, Risaralda y Quindío

Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas.

Asimismo, se esperan precipitaciones de menor intensidad en:

Sur de La Guajira, sur de Bolívar y Sucre

Norte de Santander, Tolima y sur de Huila

Suroccidente de Caquetá, occidente de Putumayo, suroriente de Vichada, Guainía y Vaupés

El resto del país tendrá tiempo seco, mientras que en el Caribe y la región insular se esperan lluvias ligeras e intermitentes.

Pronóstico del clima jueves 19 de febrero

La intensidad de las lluvias disminuirá el jueves 19 de febrero, principalmente en la región Caribe (nororiente de Magdalena, La Guajira y Sucre) y el norte de la Orinoquía, en los departamentos de Arauca y Casanare.

Las lluvias podrían ser persistentes en:

Región Andina (Antioquia, occidente de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío)

Región Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño)

Amazonia (Caquetá, Putumayo, sur de Vaupés y Amazonas)

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco.

Pronóstico del clima viernes 20 de febrero

Al final de la semana, el IDEAM pronostica lluvias con acumulados elevados en una parte considerable del país, especialmente en:

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Tolima

Caldas

Risaralda

Chocó

Cauca

Caquetá

Putumayo

Sur de Guaviare

Vaupés y Amazonas.

De esta manera, las lloviznas predominarán en: