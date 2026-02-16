Lluvia HOY en Bogotá: ¿Quiere saber el clima? Esta aplicación le dice en tiempo real y por localidad
Con esta aplicación del IDIGER, las lluvias ya no lo tomarán por sorpresa en Bogotá.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lanzó la herramienta llamada ‘SAB’ que les permite a las personas que viven o están en Bogotá saber en qué localidades de la ciudad se presentan lluvias en tiempo real.
Vea aquí: Alcaldía advierte sobre incremento de lluvias en Bogotá en un 160% por encima del promedio histórico
Esta aplicación es ideal para que los bogotanos y turistas conozcan las condiciones climáticas de la capital antes de salir de su casa y así planificar mejor su desplazamiento.
¿Cómo funciona la aplicación SAB?
Según lo explica el IDIGER, son las 75 estaciones de monitoreo del clima las que registran las lluvias y envían la información con la que se alerta a los ciudadanos.
Lea aquí: Preocupación por la escasez de meteorólogos en Colombia: “se necesitan 500, pero solo hay 80″
Al ingresar a la herramienta, las personas podrán identificar en qué localidades hay lluvias a través de triángulos:
- Triángulo que titila: ESTÁ LLOVIENDO EN ESA LOCALIDAD
- Triángulo gris: SIN LLUVIAS
- Triángulo azul claro: Acumulados bajos
- Triángulo verde: Acumulados moderados
- Triángulo naranja: Acumulados altos
- Triángulo morado: Acumulados muy altos
¿Qué más funciones tiene SAB?
Además de indicar en qué puntos de Bogotá se presentan lluvias, SAB también le informa sobre la temperatura, los vientos y la humedad de la capital colombiana.
También puede leer: IDEAM prevé descenso de lluvias en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán
¿Cómo acceder a la aplicación SAB?
Es fácil y rápido. Para ingresar a esta herramienta no debe descargar nada en su móvil, solo ingresar a su navegador (Google, Safari, Yahoo, Bing, entre otros) y buscar la página del IDIGER. Allí tiene que hacer clic en la opción ‘Sistema de Alerta de Bogotá SAB).
Puede interesarle: “Costará billones”: UNGRD alerta impacto histórico tras Emergencia Económica por lluvias en Colombia
Si quiere un acceso rápido a SAB, puede ingresar a través de este link → https://www.sab.gov.co/
Otra herramienta para consultar el pronóstico del clima en Bogotá
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...