Lluvia HOY en Bogotá: ¿Quiere saber el clima? Esta aplicación le dice en tiempo real y por localidad

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lanzó la herramienta llamada ‘SAB’ que les permite a las personas que viven o están en Bogotá saber en qué localidades de la ciudad se presentan lluvias en tiempo real.

Esta aplicación es ideal para que los bogotanos y turistas conozcan las condiciones climáticas de la capital antes de salir de su casa y así planificar mejor su desplazamiento.

¿Cómo funciona la aplicación SAB?

Según lo explica el IDIGER, son las 75 estaciones de monitoreo del clima las que registran las lluvias y envían la información con la que se alerta a los ciudadanos.

Al ingresar a la herramienta, las personas podrán identificar en qué localidades hay lluvias a través de triángulos:

Triángulo que titila: ESTÁ LLOVIENDO EN ESA LOCALIDAD

ESTÁ LLOVIENDO EN ESA LOCALIDAD Triángulo gris: SIN LLUVIAS

SIN LLUVIAS Triángulo azul claro: Acumulados bajos

Acumulados bajos Triángulo verde: Acumulados moderados

Acumulados moderados Triángulo naranja: Acumulados altos

Acumulados altos Triángulo morado: Acumulados muy altos

¿Qué más funciones tiene SAB?

Además de indicar en qué puntos de Bogotá se presentan lluvias, SAB también le informa sobre la temperatura, los vientos y la humedad de la capital colombiana.

¿Cómo acceder a la aplicación SAB?

Es fácil y rápido. Para ingresar a esta herramienta no debe descargar nada en su móvil, solo ingresar a su navegador (Google, Safari, Yahoo, Bing, entre otros) y buscar la página del IDIGER. Allí tiene que hacer clic en la opción ‘Sistema de Alerta de Bogotá SAB).

Si quiere un acceso rápido a SAB, puede ingresar a través de este link → https://www.sab.gov.co/

Otra herramienta para consultar el pronóstico del clima en Bogotá

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

