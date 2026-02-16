Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 feb 2026 Actualizado 01:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Lluvia HOY en Bogotá: ¿Quiere saber el clima? Esta aplicación le dice en tiempo real y por localidad

Con esta aplicación del IDIGER, las lluvias ya no lo tomarán por sorpresa en Bogotá.

Panorámica de Bogotá y lluvias. Fotos: Getty Images

Panorámica de Bogotá y lluvias. Fotos: Getty Images

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lanzó la herramienta llamada ‘SAB’ que les permite a las personas que viven o están en Bogotá saber en qué localidades de la ciudad se presentan lluvias en tiempo real.

Vea aquí: Alcaldía advierte sobre incremento de lluvias en Bogotá en un 160% por encima del promedio histórico

Esta aplicación es ideal para que los bogotanos y turistas conozcan las condiciones climáticas de la capital antes de salir de su casa y así planificar mejor su desplazamiento.

¿Cómo funciona la aplicación SAB?

Según lo explica el IDIGER, son las 75 estaciones de monitoreo del clima las que registran las lluvias y envían la información con la que se alerta a los ciudadanos.

Lea aquí: Preocupación por la escasez de meteorólogos en Colombia: “se necesitan 500, pero solo hay 80″

Al ingresar a la herramienta, las personas podrán identificar en qué localidades hay lluvias a través de triángulos:

  • Triángulo que titila: ESTÁ LLOVIENDO EN ESA LOCALIDAD
  • Triángulo gris: SIN LLUVIAS
  • Triángulo azul claro: Acumulados bajos
  • Triángulo verde: Acumulados moderados
  • Triángulo naranja: Acumulados altos
  • Triángulo morado: Acumulados muy altos

¿Qué más funciones tiene SAB?

Además de indicar en qué puntos de Bogotá se presentan lluvias, SAB también le informa sobre la temperatura, los vientos y la humedad de la capital colombiana.

También puede leer: IDEAM prevé descenso de lluvias en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

¿Cómo acceder a la aplicación SAB?

Es fácil y rápido. Para ingresar a esta herramienta no debe descargar nada en su móvil, solo ingresar a su navegador (Google, Safari, Yahoo, Bing, entre otros) y buscar la página del IDIGER. Allí tiene que hacer clic en la opción ‘Sistema de Alerta de Bogotá SAB).

Puede interesarle: “Costará billones”: UNGRD alerta impacto histórico tras Emergencia Económica por lluvias en Colombia

Si quiere un acceso rápido a SAB, puede ingresar a través de este linkhttps://www.sab.gov.co/

Otra herramienta para consultar el pronóstico del clima en Bogotá

  1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
  2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
  3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
  4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir