Colombia atraviesa una dura temporada de lluvias

En medio de esta nueva temporada invernal, que ha dejado imágenes preocupantes y reabre el debate sobre el cuidado del medio ambiente, también se ha evidenciado la solidaridad de las comunidades. Sin embargo, el panorama en Montería sigue siendo complejo. Hernández aún no ha podido regresar a su vivienda, debido a que en el sector donde reside persiste el problema de agua estancada.

En la capital de Córdoba, cerca de 5.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y permanecer en albergues temporales, mientras se estabiliza la situación climática. En la comunidad de Martinica, los habitantes están solicitando apoyo médico y motobombas, ya que con el paso de los días el agua acumulada ha comenzado a descomponerse y a generar malos olores.

Según informó el alcalde de Montería, el lunes 16 de febrero de 2026 el río Sinú retomaría su cauce normal, luego de que su nivel disminuyera aproximadamente 66 centímetros. A través de redes sociales y medios de comunicación, numerosas personas se han sumado a las ayudas, tanto con donaciones económicas como con productos no perecederos.