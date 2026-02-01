Clima en Bogotá: ¿seguirán las lluvias en febrero? Esto dice el Ideam

¿Seguirán las lluvias? Pronóstico del CLIMA, IDEAM: 28 al 30 de junio en Bogotá y el centro del país. Imagen de Getty Images

A través de un comunicado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, durante el mes de enero de 2026, el comportamiento de las lluvias en varias regiones del país se registró por encima de lo normal.

De acuerdo con la entidad, este fenómeno fue el resultado de “la interacción de diferentes factores atmosféricos y climáticos” debido a, entre otras cosas, el ingreso de humedad proveniente de la Amazonía brasileña y del océano Pacífico, “transportada por vientos en distintos niveles de la atmósfera hacia el centro del país”.

Otro de los factores que propiciaron las lluvias en el país durante el primer mes del año fue la “fase convectiva de la Onda Madden – Julián” durante algunas semanas, así como la variación climática que incrementó la presencia de nubes acompañadas de lluvias cuya intensidad fue de moderada a fuerte, incluso acompañada de tormentas eléctricas en algunos casos.

Este fin de semana del 31 de enero y 2 de febrero han continuado las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional, con lluvias entre moderadas y fuertes especialmente en los departamentos de Antioquia, Santander, Putumayo, Caquetá y la región del Eje Cafetero.

¿En febrero de 2026 seguirá lloviendo en Bogotá?

El Ideam ha confirmado que, a pesar de que en el mes de febrero suelen reducirse las lluvias en gran parte de la región Caribe y los Llanos Orientales, sus modelos climáticos han anticipado que en 2026 seguirá lloviendo por encima de lo normal.

En cuanto al centro del país, particularmente en la región Andina, el Ideam confirmó que al sur “se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero”. Sin embargo, en el centro de la región, hacia Bogotá y especialmente en el Eje Cafetero, “podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados”.

También precisó que la región Amazónica continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. Además, en la región Pacífica, “se esperan valores cercanos a la normalidad, con máximos al occidente del departamento del Cauca”.

Jennifer Dorado, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, aclaró que, si bien se ha observado una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del país, “es importante que las autoridades locales y la ciudadanía no bajen la guardia”.

“Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”, afirmó la funcionaria.

