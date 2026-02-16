Horóscopo del profesor Salomón HOY 16 de febrero: Signos de fuego, el año nuevo chino les sonríe

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para esta nueva semana que comienza. Este es el último día antes del año nuevo chino, que para los signos de fuego será una época de bonanza y para los de agua una oportunidad para superar sus tristezas.

El 16 de febrero destaca por ser el número de dios (1+6=7), lo que simboliza la perfección. A los nacidos este día se les considera gente muy espiritual, que despierta su conciencia para cumplir grandes proyectos en su vida. Su número es el 2355.

El profesor salomón le recomienda prender una vela blanca y rezar por iluminar su camino con salud, amor y prosperidad para este nuevo año.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el rojo; el número, 2350; la fruta, manzana roja. Finalmente, recuerde que va a terminar el cuarto menguante para comenzar luna nueva, que representa el año nuevo chino.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda limpiar la puerta de entrada de su casa con vinagre blanco y agua. Hágalo por ambos lados con un paño húmedo para traer prosperidad y riqueza.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

La estrella de la suerte le sonríe, especialmente porque al ser signo de fuego podrá desempeñarse bien en el año del caballo de fuego. A partir de mañana empezarán cambios drásticos, junto a cosas nuevas que disfrutará y le auguran estabilidad.

Número: 4077

Tauro

Desde mañana comenzará un ascenso económico del que ha venido trabajando. También tendrá una bendición en lo laboral.

Número: 1577

Géminis

Todo aquello por lo que ha estado trabajando y esperando se cumplirá, pues los caminos se están abriendo para que pueda concretar sus procesos. También se acerca algo relacionado a un viaje que simbolizará trabajo, placer u ocio.

Número: 4983

Cáncer

Es hora de dejar la tristeza, pues a partir de mañana, con los cambios relacionados al caballo de fuego, vendrá una época de éxitos y prosperidad, pero solo se dará si usted logra mantener una actitud positiva para ver las oportunidades que se le presenten.

Número: 7420

Leo

Se iluminan nuevos caminos y senderos innovadores en su vida, tanto espiritual como físicamente. Eso sí, tiene el deber de dejar cumplir el ciclo de muchas cosas y permitirse tener la mente abierta para nuevos retos.

Número: 4038

Virgo

Todo lo relacionado a vivienda/finca raíz tendrá un avance en su trámite o proceso. Asimismo habrá algo relacionado con el amor que se activará.

Número: 4098

Libra

Va a lograr resolver los problemas o inconvenientes que se habían estancado. También girará la rueda de la fortuna, lo que significa que tiene una bendición para los juegos de azar.

Número: 5864

Escorpio

Es hora de dejar viejos rencores atrás, aunque esto pueda ser una actitud característica de su personalidad. El odio, rencor y envidia le están atando de ver todas las cosas bellas que le quiere traer el mundo, y la acumulación de estas malas energías solo le está trayendo afecciones en lo físico.

Número: 1506

Sagitario

Se viene un golpe de suerte a nivel económico que le sorprenderá. Logrará concretar un negocio o situaciones que le traerán armonía para su casa zodiacal.

Número: 8559

Capricornio

Es momento de reflexionar y sostener con firmeza aquello que desea cumplir. Saber priorizar sus metas será clave para la entrada del año del caballo de fuego. También habrá algo relacionado al extranjero que deberá ponerle atención.

Número: 0538

Acuario

La cosecha está lista para recoger. Tanto lo bueno como lo malo vendrá a dar sus frutos para que los pueda administrar. Tenga en cuenta que este año es prolijo para su desempeño, y es por eso que han ocurrido cambios inesperados en su vida, mas no se preocupe, pues todo esto le traerá progreso.

Número: 2219

Piscis

Levante el ánimo, pues ya se ha liberado de cargas pasadas. Ahora cuenta con la libertad e impulso de un año nuevo chino, el cual le traerá paz y reconciliación con pensamientos negativos.

Número: 1359

