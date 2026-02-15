Retome o finalice el bachillerato en Bogotá 2026: Recomendaciones y paso a paso
Esta ruta es para jóvenes entre 15 y 28 años, con grado noveno aprobado, que viven en Bogotá y están en Sisbén IV (A–C09).
En Bogotá se anunció la apertura de la convocatoria 2026 del servicio ‘Jóvenes con Oportunidades’, una apuesta estratégica en Bogotá para fortalecer las trayectorias educativas, laborales y de proyecto de vida de las juventudes. Para este año, el programa contará con 12.000 nuevos cupos dirigidos a jóvenes entre los 14 y 28 años que viven en la ciudad y en esta primera convocatoria se abrirán más de 8.000.
Dentro de la oferta se encuentra la Ruta de Educación para Personas Jóvenes y Adultas de ‘Jóvenes con Oportunidades’, que tienen como objetivo acompañar a jóvenes que no han terminado el bachillerato y puedan retomar y finalizar su educación media, con el seguimiento psicosocial del Servicio de Jóvenes con Oportunidades.
A continuación, les presentamos los siguientes requisitos de la Ruta de Educación para Personas Jóvenes y Adultas:
- Tener entre 15 y 29 años.
- Tener grado noveno aprobado.
- No tener finalizado la educación media.
- Vivir en Bogotá
- Estar clasificado en Sisbén IV (A–C09).
Jóvenes con Oportunidades es un servicio intersectorial que articula a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), con el objetivo de garantizar condiciones reales para que las y los jóvenes accedan, permanezcan y culminen procesos de formación que les permitan avanzar en su proyecto de vida.
Para esta convocatoria, las y los jóvenes podrán acceder a rutas de cursos cortos, orientadas al fortalecimiento de habilidades y la mejora de oportunidades de empleo.
¿Cuándo inician las inscripciones?
Las preinscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 27 de febrero de 2026 y se realizarán a través del siguiente enlace: https://preinscripcion-jovenesconoportunidades.powerappsportals.com/.
¿Qué es el programa Jóvenes con Oportunidades de Bogotá?
Jóvenes con Oportunidades es un servicio del Distrito que articula a la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Atenea, con el propósito de garantizar condiciones para el acceso, la permanencia y la culminación de procesos de formación que contribuyan al desarrollo personal, educativo y laboral de las juventudes.
El programa integra rutas de formación, acompañamiento psicosocial y apoyos económicos condicionados, orientados a reducir barreras de acceso y favorecer la continuidad de los procesos educativos.
