Retome o finalice el bachillerato en Bogotá 2026: Recomendaciones y paso a paso

Esta ruta es para jóvenes entre 15 y 28 años, con grado noveno aprobado, que viven en Bogotá y están en Sisbén IV (A–C09).

Validar bachillerato, imagen de referencia.

Validar bachillerato, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Marylin León

En Bogotá se anunció la apertura de la convocatoria 2026 del servicio ‘Jóvenes con Oportunidades’, una apuesta estratégica en Bogotá para fortalecer las trayectorias educativas, laborales y de proyecto de vida de las juventudes. Para este año, el programa contará con 12.000 nuevos cupos dirigidos a jóvenes entre los 14 y 28 años que viven en la ciudad y en esta primera convocatoria se abrirán más de 8.000.

Dentro de la oferta se encuentra la Ruta de Educación para Personas Jóvenes y Adultas de ‘Jóvenes con Oportunidades’, que tienen como objetivo acompañar a jóvenes que no han terminado el bachillerato y puedan retomar y finalizar su educación media, con el seguimiento psicosocial del Servicio de Jóvenes con Oportunidades.



A continuación, les presentamos los siguientes requisitos de la Ruta de Educación para Personas Jóvenes y Adultas:

  • Tener entre 15 y 29 años.
  • Tener grado noveno aprobado.
  • No tener finalizado la educación media.
  • Vivir en Bogotá
  • Estar clasificado en Sisbén IV (A–C09).

Jóvenes con Oportunidades es un servicio intersectorial que articula a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), con el objetivo de garantizar condiciones reales para que las y los jóvenes accedan, permanezcan y culminen procesos de formación que les permitan avanzar en su proyecto de vida.

Para esta convocatoria, las y los jóvenes podrán acceder a rutas de cursos cortos, orientadas al fortalecimiento de habilidades y la mejora de oportunidades de empleo.

¿Cuándo inician las inscripciones?

Las preinscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 27 de febrero de 2026 y se realizarán a través del siguiente enlace: https://preinscripcion-jovenesconoportunidades.powerappsportals.com/.

¿Qué es el programa Jóvenes con Oportunidades de Bogotá?

Jóvenes con Oportunidades es un servicio del Distrito que articula a la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Atenea, con el propósito de garantizar condiciones para el acceso, la permanencia y la culminación de procesos de formación que contribuyan al desarrollo personal, educativo y laboral de las juventudes.

El programa integra rutas de formación, acompañamiento psicosocial y apoyos económicos condicionados, orientados a reducir barreras de acceso y favorecer la continuidad de los procesos educativos.





Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás.

