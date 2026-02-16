¿Por qué se impone la cruz de ceniza? Origen del día sagrado que da inicio a la Cuaresma

Para los creyentes católicos, el Miércoles de Ceniza es una de las celebraciones religiosas más significativas. Con esta inicia la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión, penitencia y preparación espiritual para la Semana Santa.

¿Cuándo es Miércoles de Ceniza en 2026?

Este 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, esta celebración no tiene una fecha fija. La fecha se establece en función de la Pascua de Resurrección, la cual debe coincidir con el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Una vez definida la Pascua, se cuentan 40 días hacia atrás (sin incluir los domingos) para fijar el inicio de la Cuaresma.

Durante esta jornada, los cristianos practicantes deben confesar sus pecados, ya que es un día para reconocer la propia fragilidad y la mortalidad. Después hay que pedir perdón a Dios con una serie de obligaciones que sirven para demostrarle la intención de ser mejores. Así, en este Miércoles de Ceniza, igual que el día de Viernes Santo, los fieles mayores de 18 años y menores de 60 deben realizar ayuno, con lo que solo pueden hacer una comida fuerte. Asimismo, comienza la época de abstinencia de carne (blanca, roja y sus derivados) durante todos los viernes de Cuaresma para aquellos que tengan más de 14 años.

Significado de la celebración:

La imposición de la cruz en el Miércoles de Ceniza es un símbolo de arrepentimiento, conversión y fragilidad humana. Al colocarse suele acompañarse por la frase: “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”, por lo que representa un recordatorio de la caducidad de la vida y la necesidad de renovación personal.

Para conocer el origen de este día hay que remontarse al siglo IV, cuando se fijó que la Cuaresma podía tener lugar entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Para su cálculo se utilizaba el denominado ‘Computus’. En los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, algo que jamás ocurría en domingo por su condición de festivo, por lo que se movió al miércoles previo.

Por su parte, la imposición de las cenizas en este día viene de una antigua tradición hebrea. Los judíos se cubrían con cenizas después de haber pecado o como preparación para algún acontecimiento señalado. Con esta práctica pretendían acercarse más a Dios a través del arrepentimiento. Así, las cenizas tienen sentido simbólico de muerte y caducidad, pero también de humildad y penitencia.

¿Dónde asistir para recibir la ceniza?

Si es católico creyente y desea recibir la cruz del Miércoles de Ceniza, puede acudir a cualquier iglesia o parroquia católica, donde se celebrarán misas durante todo el día para su colocación.

En muchos templos se realizan breves ceremonias de “Imposición de Ceniza” cada media hora o cada hora, independientes de la misa formal, para facilitar la asistencia de los creyentes.

