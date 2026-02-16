¿Subirá el mínimo? Empresarios de gastronomía y seguridad apoyan aumento de salario mínimo del 23,7%

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, y Jaime López, presidente de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (Acodres), conversaron con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la suspensión provisional del salario mínimo, aunque defendieron el aumento del 23,7% decretado por el Gobierno Petro.

Y es que recordemos que tras la orden del Consejo de Estado de suspender el decreto, el Gobierno tiene ocho días para expedir un decreto transitorio mientras el Alto Tribunal toma una decisión de fondo.

Entre tanto, el Gobierno, empresarios y trabajaron se están reuniendo para concertar un nuevo incremento.

Al respecto, Jaime López, la situación que atraviesan las empresas difiere mucho de lo que están buscando en la industria de sostenimiento y de sostenibilidad, tanto de los puestos de trabajo como de la estabilidad de las empresas.

“Nosotros celebramos tomar decisiones de manera consensuada, celebramos que se hagan los procesos de manera consciente, celebramos la formalidad, la generación de empleo digno, la estabilidad del sector colombiano, del sector gastronómico colombiano”, afirmó.

Señaló que apoya un incremento del 23%. “Nosotros como sector gastronómico consideramos que los trabajadores deben tener un salario mínimo, un mínimo vital”, aseveró.

Entre tanto, Raquel Garavito, del gremio de empresas de vigilancia, Fedeseguridad, afirmó que ante la decisión del Consejo de Estado, celebran que la cifra sea estudiada y haya rigor técnico, “conforme a cómo se tiene que hacer legalmente, que es revisar cada una de las variables macroeconómicas”.

No obstante, señaló que lo que rige hoy en día es el 23,7% y lo van a respetar. “Ese es el que está y ese es el que vamos a respetar. En este momento, ese es el que hay”.

A ello agregó que lo que quieren es que este sea un sector legal y que cumpla con todas las licencias de funcionamiento.

Hay que señalar que Bruce Mac Master, en diálogo con esta emisora, coincidió con esto y señaló que se debería mantener el incremento del 23,7 %, a pesar de las críticas que este gremio y los previamente mencionados consideraron que esto presionaba a sus sectores y generaba inflación.

“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores, este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, afirmó Mac Master.

Escuche la entrevista completa con los empresarios aquí: