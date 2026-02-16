Construirán una nueva planta para producir medicamentos esenciales desde la Universidad de Antioquia

Medellín

La Universidad de Antioquia anunció que, con el reciente convenio interadministrativo marco con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, se deja en firme la asignación de los recursos que se requieren para la construcción, dotación y puesta en marcha de la nueva infraestructura para la Planta de Medicamentos Esenciales, que está adscrita a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias del alma máter.

La nueva sede se ubicará en el Oriente antioqueño, en el municipio de El Carmen de Viboral, y busca garantizar la soberanía farmacéutica nacional.

Wber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA, indicó que “este nuevo convenio permite que el trabajo que venimos desarrollando desde hace más de tres años en alianza con el Ministerio de Salud llegue, por fin, a buen puerto: contar con recursos garantizados mediante vigencias futuras, que aseguran la continuidad del proyecto más allá de los cambios de gobierno, para el fortalecimiento de la única planta pública de medicamentos del país certificada por el Invima”.

También hay convenio con la OPS

La Universidad y la Organización Panamericana de la Salud firmaron recientemente un acuerdo para que se habilite esta planta, que es la única de carácter público en el país, avalada por el INVIMA, y será proveedora oficial del organismo internacional.

Una planta con historia

La Planta de Medicamentos Esenciales de la UdeA lleva tres décadas prestando su servicio, con un enfoque social. Allí se busca garantizar acceso y disponibilidad de medicamentos estratégicos de interés en salud pública.

¿Qué acciones adelanta?

Esta dependencia de la Universidad de Antioquia adelanta trabajos para la producción de medicamentos para el tratamiento de enfermedades desatendidas.

Implementación de una línea de filtración esterilizante para elaborar soluciones magistrales estériles, incluidos antídotos y medicamentos vitales no disponibles.

“Obtención de registro sanitario del Invima para producir industrialmente medicamentos contra la malaria”, indicaron desde la Universidad.

Agregaron que se trabaja en el desarrollo y producción de medicamentos para el tratamiento del VIH.

¿Qué valor tiene el convenio con Minsalud y el INS?

Este acuerdo tiene un alcance económico de 423 mil 613 millones de pesos y una proyección de siete años de ejecución, periodo en el que se realizarán desembolsos correspondientes y se desarrollarán las fases previas para la puesta en marcha de la nueva planta de producción de medicamentos.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos corresponden al aporte que hará el Ministerio de Salud, recursos que serán distribuidos en siete anualidades, hasta el año 2032.

El valor restante, cerca de 73 mil millones de pesos, es asumido por la Universidad de Antioquia mediante contribuciones en especie, entre las que se incluyen el terreno destinado para el desarrollo del proyecto, la actual Planta de Producción de Medicamentos Esenciales y la capacidad académica, científica e investigativa de la alma máter.

Wber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la UdeA, agregó que “la construcción de la nueva infraestructura para la Planta de Medicamentos Esenciales está prevista para iniciar entre el quinto y el sexto año de ejecución del proyecto. Mientras tanto, los recursos desembolsados en las primeras etapas se destinarán a la compra de equipos y tecnología para fortalecer de manera inmediata la planta actual, ubicada en el Campus Medellín”.

Una vez la nueva infraestructura entre en funcionamiento, los equipos y la tecnología adquiridos serán trasladados al Campus El Carmen de Viboral, aclararon desde la Universidad.