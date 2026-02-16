El IDEA logró la máxima calificación en la categoría crediticia de Fitch Ratings

IDEA - Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Cortesía: IDEA

Medellín

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, anunció que la calificadora internacional Fitch Ratings reafirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en AAA y F1, respectivamente.

Ambas calificaciones se dan con perspectiva estable, “consolidándola como una de las entidades financieras públicas con menor riesgo de incumplimiento en Colombia”, indicaron desde el IDEA.

¿En qué se fundamenta esta calificación?

Para el Instituto, “Fitch fundamentó su decisión en el respaldo institucional del Departamento de Antioquia, así como en el rol estratégico que cumple el IDEA en la financiación de proyectos alineados con el Plan de Desarrollo Departamental”.

Catalina Gómez Toro, gerente general del IDEA, explicó que “en términos prácticos, esta evaluación no solo ratifica la solidez financiera del IDEA, sino que envía una señal clara al mercado de capitales sobre la confianza institucional y la alineación estratégica entre el Instituto y la administración departamental”.

Algunos resultados en la vigencia 2025

Para el año 2025, la cartera de créditos del instituto creció en un 20 por ciento, manteniendo elevada la concentración en algunas líneas como fomento, coherente con su mando institucional, lo cual significa que hay más recursos disponibles para financiar proyectos estratégicos en las localidades antioqueñas.

Cifras actuales del IDEA

Informó el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que actualmente mantiene un nivel de endeudamiento considerado adecuado dentro de su modelo financiero, que equivale a 3,6 veces frente a su capital tangible.

Además, en el presente mantiene una rentabilidad antes de impuestos del 4,43 por ciento, superior al promedio de los últimos cuatro años.

¿Qué impacto tiene esta calificación?

Para el Idea, el impacto en el mercado y para el departamento es muy positivo.

Se genera mayor confianza en las entidades públicas, reduce riesgos y facilita el acceso competitivo al fondeo en el mercado local.

Hay estabilidad en los proyectos de desarrollo, con el respaldo explícito y la fortaleza crediticia que consolidan al IDEA como vehículo clave de financiación para infraestructura, energía, vivienda y proyectos estratégicos del departamento y los municipios.

Hay competencia en el mercado nacional bajo un entorno marcado por la volatilidad fiscal en algunas entidades territoriales; la calificación reafirma la disciplina financiera de Antioquia y su banca de desarrollo.

Agregó Catalina Gómez Toro, gerente general del Instituto para el Desarrollo de Antioquia: “Esta calificación es el resultado de decisiones responsables, trabajo técnico riguroso y un compromiso permanente con el desarrollo de Antioquia”.

Concluyó que siente una gran satisfacción “porque detrás de esta buena noticia hay equipos comprometidos, proyectos que avanzan y municipios que confían en el IDEA”.

Desde esta entidad del orden departamental insistieron en que esta máxima calificación crediticia fortalece la capacidad para acceder a recursos en condiciones competitivas y continuar financiando líneas que impactan directamente la calidad de vida de los antioqueños.

¿Qué es el IDEA?

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, funciona como un banco para los diversos proyectos que tienen las localidades antioqueñas.

Es un aliado estratégico para municipios y entidades privadas, financiando infraestructura vial, servicios públicos, educación, vivienda y proyectos de alto impacto.

Es una entidad pública, adscrita al gobierno departamental y se encarga de fomentar el progreso social, económico y cultural en el departamento.