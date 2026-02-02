Antioquia alerta a la Supersalud por la falta de entrega de medicamentos de la Nueva EPS

Medellín

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, como parte de sus labores de inspección, vigilancia y control, emitió la alerta correspondiente a la Superintendencia Nacional de Salud por la falta o demora en la entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS.

Elizabeth Gómez, directora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de esta secretaría, dijo que la distribución actual no ofrece claridad sobre los responsables del suministro.

Estas labores de seguimiento se adelantan debido al incremento en el número de quejas y tutelas.

Según la funcionaria, durante todo el mes de enero no se ha garantizado una entrega efectiva ni canales de atención oportunos para los usuarios.

Indicó Elizabeth Gómez que “desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento de Antioquia venimos haciendo seguimiento permanente a la situación que presentamos de entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS, donde inicialmente, a principio de año, ellos emitieron información del cierre de la entrega de medicamentos por parte de Colsubsidio y así mismo una distribución de ciertos gestores farmacéuticos”.

¿Qué entidades están entregando los medicamentos?

La única claridad que ha dado esa entidad de prestación de los servicios de salud es que Tododrogas estará entregando medicamentos para las personas que tienen tutelas, PQRS o derechos de petición a la EPS.

La funcionaria dijo que esa entidad les indicó que “con el gestor farmacéutico Medic Colombia se tendrá la entrega de medicamentos en lo que ellos han llamado una contingencia para los municipios de Medellín, Itagüí, Envigado y Caldas”, esto para la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

La funcionaria agregó que “además nos encontramos también ya en la mesa número 15 con el gestor farmacéutico Cohán (Cooperativa de Hospitales de Antioquia), para tratar de que se logre formalizar el contrato para el resto del departamento”.

La información adicional que se ha recibido de la Nueva EPS es que esa formalización se llevará a cabo en los próximos días, porque ya está en el nivel nacional.

Para el resto del departamento, donde no se encuentra el gestor farmacéutico Cohán, volverá el operador Colsubsidio, según indicó al departamento la Nueva EPS.

Alerta a la Supersalud

“Desde la gobernación de Antioquia, con nuestra función de inspección y vigilancia hemos enviado todas las alertas a la Supersalud de esta situación, porque no estamos conformes con la distribución que hoy tienen de medicamentos y nos preocupa que no hay claridad sobre la situación”, aclaró Elizabeth Gómez, directora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia.

La alerta se emite porque se ha tenido en los últimos días un incremento en el número de quejas por parte de los pacientes por la no entrega de medicamentos; las tutelas también se han incrementado y se debe garantizar el acceso oportuno a los medicamentos.

No hay comunicación oficial de la Nueva EPS.

Para la gobernación de Antioquia, se está a la espera de una comunicación oficial y clara sobre los operadores definitivos, garantías de estabilidad, continuidad y oportunidad en la entrega de medicamentos, e información precisa para orientar adecuadamente a los usuarios.