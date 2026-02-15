Lluvias del 14 de febrero dejan emergencias en cinco municipios de Antioquia

Medellín, Antioquia

Las lluvias registradas este sábado 14 de febrero no solo provocaron emergencias en el Valle de Aburrá, sino también en otras localidades de Antioquia, donde los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo reportaron afectaciones asociadas a las precipitaciones de la tarde.

De acuerdo con información del DAGRAN, los municipios de Copacabana, Venecia, Chigorodó, Carepa y Santa Bárbara informaron emergencias relacionadas con las fuertes lluvias.

En el caso de Chigorodó y Carepa, en la subregión de Urabá, los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo se desplazaron a los puntos afectados para realizar la caracterización de daños y evaluación de afectaciones. El organismo departamental indicó que mantiene comunicación permanente con los equipos locales para articular la atención y responder a nuevos reportes que puedan presentarse.

Estas emergencias se suman a las registradas en el Valle de Aburrá, donde en Medellín fueron evacuadas cinco viviendas, en Copacabana se reportaron afectaciones en la vereda San Juan y en Bello se presentó la creciente de la quebrada La Madera.