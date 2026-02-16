Conozca a la nueva secretaria de Desarrollo Económico de Cali

¿Quién es Laura Arias?

Cali, Valle del Cauca

La nueva secretaria fue becaria por excelencia académica de la Pontificia Universidad Javeriana y becaria del Colegio de Abogados Javerianos del Valle del Cauca, y es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.

Experiencia

Posee amplia experiencia jurídica en derecho ambiental, defensa y representación judicial, contratación estatal y hacienda pública.

Arias ha formulado, ejecutado y supervisado proyectos de inversión pública, incluidos aquellos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Además, ha liderado y participado en la construcción de instrumentos de planeación a nivel local, regional y nacional, así como la conformación y participación en instancias de gobernanza como consejos regionales, comités técnicos interinstitucionales y el OCAD Pacífico, orientadas a impulsar la productividad, la equidad, el equilibrio territorial y la sostenibilidad, promoviendo además el relacionamiento entre el sector público y privado, la academia, la sociedad civil y los grupos étnicos, fomentado procesos de desarrollo con enfoque territorial e inclusivo.

Luis Jiménez, nuevo subsecretario de Cadenas de Valor

El nuevo subsecretario de Cadenas de Valor es administrador de empresas con énfasis en Mercadeo y Finanzas, y especialista en Derecho Administrativo.

Cuenta con 18 años de experiencia en procesos de mercadeo, finanzas, gestión Humana, contratación, supervisión estatal, servicio al cliente, relaciones públicas y comerciales, gestión de recursos para procesos y operaciones tanto en el sector público como en el sector privado.

Jiménez se ha destacado por su servicio social y colaboración con jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida mediante la coordinación con diversas organizaciones benéficas, instituciones educativas y entidades privadas.



