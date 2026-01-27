Nueva sacudida en la Alcaldía de Cali: múltiples cambios en el gabinete de Alejandro Eder

Estos anuncios se conocen tras los resultados de recientes encuestas, que ubican la popularidad del alcalde Alejandro Eder por debajo del 20 %.

Cali

Iniciando el tercer año de mandato, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, vuelve a mover su gabinete con nuevos cambios en dependencias estratégicas de la administración distrital.

El movimiento más significativo es la salida del secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, exviceministro de Defensa. Este cambio se da en medio de una escalada de homicidios en la ciudad, que cerró 2025 con más de mil casos y que en el inicio de 2026 ya supera los 77 asesinatos. Hasta el momento, no se ha confirmado quién asumirá esta cartera.

A este nuevo ajuste se suma la Secretaría de Movilidad, donde se conoció la llegada de Sergio Moncayo, en reemplazo de Gustavo Orozco, quien tuvo un paso polémico por el despacho debido a varias medidas en materia de tránsito que generaron rechazo ciudadano.

Asimismo, se conoció que Mabel Lara, deja la Secretaría de Desarrollo Económico y asumirá como gerente de Proyectos Especiales, mientras que en la Oficina de Comunicaciones se confirmó la salida de Ossiel Villada, cuyo reemplazo será Carlos Augusto Albán.

Fuentes señalan que el alcalde evalúa un cambio radical en EMCALI, ante la ratificación de la suspensión del gerente general Roger Mina y el gerente de energía José Insuasti por parte de la Procuraduría.

Estos anuncios se conocen tras los resultados de recientes encuestas, que ubican la popularidad de Eder por debajo del 20 %.

Cabe recordar que, desde el inicio de su periodo en 2024, el mandatario ha realizado varias rotaciones en su equipo de gobierno.