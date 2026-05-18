Se conocen detalles de la captura en Cali del exalcalde de Guachené pedido en extradición por EE.UU.

Jesús Elver González Banguero fue alcalde de Guachené en el periodo 2008-2011. Foto: Tomada de página de Facebook Jesús Elver Gonzalez.

Cali

En un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y de los Estados Unidos, fue capturado en Cali Jesús Elver González Banguero, alias “Chucho”, exalcalde de Guachené, Cauca, requerido en extradición por el país norteamericano.

El exmandatario, quien fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, es señalado de coordinar la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Según las investigaciones, González Banguero tendría alianzas con estructuras criminales mexicanas y redes delincuenciales radicadas en Chicago para el envío de la droga al exterior.

“Entre los capturados está alias Chucho, una persona profesional en ingeniería química, señalado de liderar laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo con destino al mercado estadounidense”, detalló el Brigadier General, William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

En el mismo operativo también fueron capturadas otras cuatro personas con fines de extradición en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander por presuntamente integrar una organización transnacional dedicada al envío de cocaína y fentanilo hacia Centroamérica y Estados Unidos, articulada con el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el ELN y el Clan del Golfo.

Según las autoridades, esta estructura criminal tendría capacidad para movilizar hasta cinco toneladas de estupefacientes.