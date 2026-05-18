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18 may 2026 Actualizado 11:26

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Cali

Emergencia por lluvias en El Águila, deja cerca de 60 familias de zona rural incomunicadas

Las afectaciones se registraron en la zona limítrofe entre El Águila, Valle del Cauca y La Celia, Risaralda.

Los organismos de emergencia del municipio continúan evaluando el alcance de las afectaciones.

Los organismos de emergencia del municipio continúan evaluando el alcance de las afectaciones.

Los organismos de emergencia del municipio continúan evaluando el alcance de las afectaciones.

Erika

Cali
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El Águila

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron la creciente del río Cañaveral, generando emergencias entre los municipios de El Águila, Valle del Cauca y La Celia, Risaralda.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la fuerza del agua destruyó parte de la carretera y los jarillones del sector, dejando incomunicadas dos veredas.

“Se nos destruyó la carretera en la parte alta, tenemos una vereda incomunicada en el lado del Águila y otra en el lado de de Risaralda. Además, afectación de otro puente en una parte más abajo. Lo que corresponde al municipio de El Águila, tenemos aproximadamente unas 60 familias afectadas”, detalló Adolfo Gómez, secretario de Gobierno de El Águila.

Más información

Los organismos de emergencia del municipio continúan evaluando el alcance de las afectaciones en la zona y adelantan medidas preventivas para evitar nuevos riesgos para las comunidades de la zona rural.

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