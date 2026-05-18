EMCALI descarta racionamiento de agua en Cali por fenómeno de El Niño

Cali

Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, descartaron por ahora un posible racionamiento de agua en la ciudad ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño. La entidad aseguró que actualmente adelanta protocolos y adecuaciones en las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio durante los meses de verano previstos entre agosto y septiembre.

El anuncio se conoce luego de que el Ideam y el Ministerio de Ambiente advirtieran un aumento en la probabilidad de consolidación del fenómeno climático, que tendría una intensidad entre moderada y fuerte.

“Queremos darle un parte de tranquilidad que nosotros como empresa de servicios públicos estamos realizando todas las acciones pertinentes para garantizar la continuidad del servicio”, señaló Lucierne Obonaga Lopera, subgerente de Agua Potable de EMCALI.

Desde EMCALI hicieron además un llamado a la ciudadanía para hacer un uso racional del agua y evitar desperdicios en actividades como el lavado de vehículos, jardines y otras labores domésticas, con el fin de proteger el recurso hídrico durante la temporada seca.