16 feb 2026 Actualizado 15:55

Cali

Para evitar casos de rabia, refuerzan vacunación en perros y gatos en el Valle

El Valle del Cauca cumple más de 14 años sin casos de rabia en humanos, resultado de las jornadas anuales de vacunación antirrábica.

Cali

Valle del Cauca

En el año 2025 se aplicaron 136.000 dosis a perros y gatos en los 33 municipios de categorías 4, 5 y 6, mediante brigadas urbanas y rurales coordinadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento, UESVALLE. Las campañas, además de inmunizar, promueven la tenencia responsable.

Las autoridades recuerdan que la vacuna es gratuita y debe aplicarse cada año desde los tres meses de edad.

Frente a versiones sobre posibles casos en murciélagos, la Secretaría de Salud aclaró que no existe alerta en Cali ni en el departamento. La recomendación es no manipular fauna silvestre y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

Para 2026, la meta es inmunizar al 80 % del censo canino y felino, con el objetivo de mantener el reporte de cero rabia humana en el departamento.

