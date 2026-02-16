Para evitar casos de rabia, refuerzan vacunación en perros y gatos en el Valle

Valle del Cauca

En el año 2025 se aplicaron 136.000 dosis a perros y gatos en los 33 municipios de categorías 4, 5 y 6, mediante brigadas urbanas y rurales coordinadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento, UESVALLE. Las campañas, además de inmunizar, promueven la tenencia responsable.

Las autoridades recuerdan que la vacuna es gratuita y debe aplicarse cada año desde los tres meses de edad.

Frente a versiones sobre posibles casos en murciélagos, la Secretaría de Salud aclaró que no existe alerta en Cali ni en el departamento. La recomendación es no manipular fauna silvestre y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

Para 2026, la meta es inmunizar al 80 % del censo canino y felino, con el objetivo de mantener el reporte de cero rabia humana en el departamento.