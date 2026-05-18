En Jamundí se incautó un cargamento de cocaína que pretendía ser enviada a Centroamérica

Las autoridades confirmaron la incautación de 1.200 kilos de cocaína en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía.

La información fue entregada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X, donde señaló que el cargamento pertenecería a la estructura criminal conocida como “La Gran Alianza”.

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El alcaloide era transportado en caletas acondicionadas dentro de un vehículo de carga que tenía como destino el puerto de Santa Marta. Desde allí, presuntamente sería enviado hacia Centroamérica.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento estaría vinculado a alias “Palustre”, señalado como principal cabecilla de esta organización narcotraficante.

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Por el momento la investigación continúa para determinar la ruta completa del cargamento y establecer posibles conexiones nacionales e internacionales de esta organización criminal conocida como “La Gran Alianza”.